12 Ağustos
Qarabag FK-KF Shkendija
19:00
12 Ağustos
Kopenhag-Malmö FF
20:00
12 Ağustos
Fenerbahçe-Feyenoord
20:00
12 Ağustos
Viktoria Plzen-Rangers
20:00
12 Ağustos
Pafos FC-Dynamo Kiev
20:00
12 Ağustos
Club Brugge-RB Salzburg
20:30
12 Ağustos
Ferencvaros-Ludogorets
21:15
12 Ağustos
Slovan Bratislava-Kairat Almaty
21:15
12 Ağustos
Benfica-Nice
22:00
12 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Lech Poznan
22:00
12 Ağustos
Akron Togliatti-CSKA Moskova
1-054'
12 Ağustos
Zenit St. Petersburg-Kazan
18:30

Leipzig, Romulo transferinde mutlu sona yakın!

RB Leipzig, Göztepe'nin Brezilyalı forveti Romulo'yu 23 milyon euro karşılığında transfer etmeye çok yakın. İşte detaylar...

calendar 11 Ağustos 2025 22:42
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Leipzig, Romulo transferinde mutlu sona yakın!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Bundesliga ekibi RB Leipzig, Süper Lig'in yeni takımlarından Göztepe'de forma giyen Romulo'yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Nicolo Schira'nın aktardığı bilgiye göre Alman kulübü, 22 yaşındaki Brezilyalı golcü için 23 milyon euro bonservis bedeli ödemeye hazırlanıyor.

Taraflar arasındaki görüşmelerin büyük ölçüde tamamlandığı ve transferin kısa süre içinde resmiyete kavuşmasının beklendiği belirtildi.

Romulo'nun, Leipzig ile 2030 yılına kadar sürecek uzun vadeli bir sözleşmeye imza atacağı ifade edildi.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Göztepe formasıyla 33 maça çıkan Romulo, 17 gol 10 asistlik performans sergiledi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.