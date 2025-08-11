Bundesliga ekibi RB Leipzig, Süper Lig'in yeni takımlarından Göztepe'de forma giyen Romulo'yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Nicolo Schira'nın aktardığı bilgiye göre Alman kulübü, 22 yaşındaki Brezilyalı golcü için 23 milyon euro bonservis bedeli ödemeye hazırlanıyor.
Taraflar arasındaki görüşmelerin büyük ölçüde tamamlandığı ve transferin kısa süre içinde resmiyete kavuşmasının beklendiği belirtildi.
Romulo'nun, Leipzig ile 2030 yılına kadar sürecek uzun vadeli bir sözleşmeye imza atacağı ifade edildi.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Göztepe formasıyla 33 maça çıkan Romulo, 17 gol 10 asistlik performans sergiledi.
Leipzig, Romulo transferinde mutlu sona yakın!
RB Leipzig, Göztepe'nin Brezilyalı forveti Romulo'yu 23 milyon euro karşılığında transfer etmeye çok yakın. İşte detaylar...
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Bundesliga ekibi RB Leipzig, Süper Lig'in yeni takımlarından Göztepe'de forma giyen Romulo'yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Fenerbahçe'ye Real Madrid'in kalecisi!
-
9
PSG'den Gianluigi Donnarumma kararı!
-
8
Rıza Çalımbay'dan Orkun, Abraham ve Arda Turan için olay sözler
-
7
Karagümrük'ten Fenerbahçe'ye üç futbolcu için teklif!
-
6
Fenerbahçe'de prensip anlaşması: Zinchenko
-
5
Fenerbahçe - Feyenoord: Muhtemel 11'ler
-
4
Fenerbahçe'ye sambacı kanat!
-
3
Galatasaray, Singo'da kararlı!
-
2
Courtois'dan Galatasaray mesajı!
-
1
Alvaro Morata'dan Galatasaray'a çarpıcı veda mesajı!
- 17:30 Przemyslaw Frankowski'den Galatasaray itirafı!
- 17:18 Fenerbahçe - Feyenoord: Muhtemel 11'ler
- 17:17 Kocaelispor, Linetty ile ön protokol imzaladı
- 17:14 Vasco de Gama'dan Cuesta için Galatasaray'a teklif!
- 17:06 Filenin Efeleri, Danimarka'yı konuk edecek!
- 17:03 Manchester City'de Ederson yerine Gianluigi Donnarumma
- 17:02 Galatasaray, Ederson için Manchester City ile görüştü
- 16:48 Süleyman Hurma: Fenerbahçe'den 3 transfer iddiasına yanıt!
- 16:44 Süleyman Hurma'dan Galatasaray ve Osimhen açıklaması!
- 16:19 Jackson Muleka, Al-Kholood'dan ayrıldı!
- 16:09 Chelsea'de Xavi Simons ısrarı
- 15:54 Karşıyaka'da Justin Alston da tamam!
- 15:46 Menemen FK'de Bilal Kısa dönemi
- 15:07 Balıkesirspor kampa girdi
- 15:02 Taha Akgül'den Dünya Güreş Şampiyonası'na hazırlanan sporculara ziyaret
- 14:58 Porter Jr.: "Herkesin sıkıntıları var, kardeşiminki de kumardı"
- 14:57 Curry, beşinci şampiyonluğu istiyor!
- 14:57 Portis, Giannis takası dedikodularına tepkili: "Onun kanı yeşil akar!"
- 14:56 Liverpool'dan yeni hamle: Isak
- 14:54 Malatya'da milli voleybol maçının oynanacağı salonda hazırlıklar tamam
- 14:48 Voleybol Federasyonu Başkanı Üstündağ'dan Santarelli savunması
- 14:40 Balıkesir BBSK'ye önce deprem sonra yangın şoku!
- 14:38 UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda rövanş heyecanı başlıyor
- 14:32 Onuachu, kaldığı yerden devam etti!
- 14:32 A Milli Erkek Voleybol Takımı, Danimarka'yı ağırlayacak
- 14:29 Yüksel Gürüz: "Altay'ın kaybedecek zamanı yok!
- 14:28 Samet Aybaba'nın yeni görevi belli oldu!
- 14:22 Nazillispor'da hedef üst lig!
- 14:16 21 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımımız İtalya'yı geçti
- 14:03 Karşıyaka'da Basatemür tanıdıkları seçti!
- 13:37 Trabzonspor'un Almeida transferinde ortalık karıştı
- 13:28 Amerikan Bankası'ndan Galatasaray hisselerine dev yatırım
- 13:14 Trabzonspor'dan geleceğe yatırım!
- 13:13 Romulo rekor kırarak ayrılacak!
- 13:03 Manisa Basket'te yeni transfer: Mobley
- 12:56 Altınordu'da Mehmet Özkan'dan veda fotoğrafı
- 12:52 Dennis Man, PSV Eindhoven'da!
- 12:49 Karşıyaka'da hazırlıklar başladı
- 12:49 Cardoso: "Osimhen, Türkleri çılgınlığa sürükledi"
- 12:47 Kings, Russell Westbrook için en önde aday
- 12:45 Warriors, Horford'ı alarak Draymond'ın yükünü azaltmak istiyor
- 12:45 Trabzonspor'da hedef yeniden Ounahi
- 12:43 Cam Thomas 40 milyon dolarlık kontrat peşinde
- 12:42 Beal: "Yüzük lazım..."
- 12:40 NBA scout'ından Luka Doncic yorumu: "MVP'yi kafasına koymuş"
- 12:20 Başakşehir, 66. Avrupa randevusunda!
- 12:15 UEFA Süper Kupa sahibini buluyor!
- 12:04 Başakşehir, play-off turu için sahaya çıkacak!
- 12:04 Galatasaray, Morata'yı takipten çıktı!
- 11:50 PSG, Illia Zabarnyi transferini açıkladı
- 11:48 Rıza Çalımbay'dan Orkun, Abraham ve Arda Turan için olay sözler
- 11:35 Galatasaray efsanelerinden Ederson mesaisi!
- 11:21 Trabzonspor'da yeniler sınıfı geçti!
- 11:18 Arroyo'nun hedefi ilk 11
- 11:15 Bayer Leverkusen, Ernest Poku transferini açıkladı
- 11:09 Galatasaray, Singo'da kararlı!
- 11:00 Xabi Alonso'nun Arda Güler planı!
- 10:39 Beşiktaş'ın hedefi Davitashvili'den ayrılık kararı
- 10:30 Galatasaray'da Leroy Sane, Avrupa devlerini geride bıraktı
- 10:24 Fenerbahçe'nin vazgeçtiği Jankovic için dev ididia!
Reklam
AVRUPA'DAN FUTBOL
Manchester City'de Ederson yerine Gianluigi Donnarumma
Chelsea'de Xavi Simons ısrarı
Liverpool'dan yeni hamle: Isak
UEFA Süper Kupa sahibini buluyor!
PSG, Illia Zabarnyi transferini açıkladı
Bayer Leverkusen, Ernest Poku transferini açıkladı
Xabi Alonso'nun Arda Güler planı!
PSG'den Gianluigi Donnarumma kararı!
Leipzig'de rota yeniden Nkunku!
Monaco'dan Kieran Trippier hamlesi!
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Konyaspor
|1
|1
|0
|0
|4
|1
|3
|2
|Galatasaray
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|3
|3
|Göztepe
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|3
|4
|Antalyaspor
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|3
|5
|Samsunspor
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|3
|6
|Trabzonspor
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|7
|Alanyaspor
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8
|Beşiktaş
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|9
|Karagümrük
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|10
|Fenerbahçe
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|11
|Başakşehir
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|12
|Kayserispor
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|13
|Gençlerbirliği
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|0
|14
|Kasımpaşa
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|0
|15
|Kocaelispor
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|0
|16
|Eyüpspor
|1
|0
|0
|1
|1
|4
|0
|17
|Gaziantep FK
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|0
|18
|Rizespor
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|0