Los Angeles Lakers asistan koçu Nate McMillan, Bronny James'in gelecek sezon NBA seviyesinde süre alma şansı olduğunu söyledi.The Sports Shop with Reese and K-Mac programına konuşan McMillan, 20 yaşındaki oyuncunun gelişiminden övgüyle bahsetti. 2024 NBA Draftı'nda 55. sıradan seçilen Bronny, babası LeBron James ile birlikte lig tarihinin ilk baba-oğul ikilisi oldu.Rookie sezonunda 27 maçta 6,7 dakika ortalamayla 2,3 sayı üreten Bronny, çoğunlukla G League takımı South Bay Lakers'ta görev yaptı. Burada 18 maçta 18,6 sayı, 4,8 asist ve 4,5 ribaund ortalamaları yakaladı.McMillan, Bronny'nin yaz ligi performansını da olumlu buldu. 2025 Yaz Ligi'nde dört maçta 14,3 sayı ve %47,6 isabet oranı yakalayan oyuncu, taraftar ilgisini üzerine çekmeye devam etti.Lakers'ın guard rotasyonundaki yoğunluk, Bronny'nin düzenli süre almasını zorlaştırsa da, gelişim ivmesi ve LeBron ile parkede daha anlamlı anlar yaşama ihtimali sezonun dikkat çekici hikâyelerinden biri olacak.