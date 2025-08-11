11 Ağustos
Trabzonspor-Kocaelispor
0-021'
11 Ağustos
Esenler Erokspor-A.Demirspor
1-021'
11 Ağustos
Estoril-Estrela da Amadora
1-0DA
11 Ağustos
FC Porto-V. Guimaraes
22:45
11 Ağustos
Jong AZ Alkmaar-RKC Waalwijk
2-2DA
11 Ağustos
Jong PSV-Emmen
1-0DA

Barış Alper Yılmaz'a sürpriz talip: Milan!

Milan, Galatasaray'da performansıyla dikkatleri çeken Barış Alper Yılmaz'ı transfer etmeyi düşünüyor.

Galatasaray'da performansıyla Dünya kulüplerinin dikkatini çeken Barış Alper Yılmaz hakkında İtalya basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

İtalya basınında yer alan haberlere göre; Milan, Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'ı transfer etmeyi düşünüyor. 

İKİ İSİM AYRILIRSA GÜNDEME GELECEK

İtalyan ekibinin Noah Okafor ve Chukwueze'nin takımdan ayrılması ihtimaline karşı yeni bir kanat transferi düşünüyor. Bu bağlamda aday listesi belirleyen Milan, Barış Alper Yılmaz'ı listelerini yazdı.

PERFORMANSI

Sezonun ilk maçında Gaziantep karşısında 2 gol ve 1 asist kaydeden 25 yaşındaki futbolcunun, 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Kocaelispor 1 0 1 0 0 0 1
7 Trabzonspor 1 0 1 0 0 0 1
8 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
9 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
10 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
11 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
12 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
13 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
