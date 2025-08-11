Galatasaray'da performansıyla Dünya kulüplerinin dikkatini çeken Barış Alper Yılmaz hakkında İtalya basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.
İtalya basınında yer alan haberlere göre; Milan, Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'ı transfer etmeyi düşünüyor.
İKİ İSİM AYRILIRSA GÜNDEME GELECEK
İtalyan ekibinin Noah Okafor ve Chukwueze'nin takımdan ayrılması ihtimaline karşı yeni bir kanat transferi düşünüyor. Bu bağlamda aday listesi belirleyen Milan, Barış Alper Yılmaz'ı listelerini yazdı.
PERFORMANSI
Sezonun ilk maçında Gaziantep karşısında 2 gol ve 1 asist kaydeden 25 yaşındaki futbolcunun, 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
