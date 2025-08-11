Dallas Mavericks yıldızı Kyrie Irving, NBA kariyerinin ilk yıllarında "kötü alışkanlıklar" edindiğini ve eski takım arkadaşı LeBron James ile olan döneminin perde arkasını taraftarların bilmediğini söyledi.Son dönemde yaptığı samimi açıklamalarla kariyerinin başlangıcına ışık tutan 9 kez All-Star seçilen Irving, Cleveland Cavaliers günlerindeki iniş çıkışları, LeBron James ile oynadığı yılların gerçeğini ve kariyerinde farklı bir yol seçme isteğini dile getirdi.Bir canlı yayında konuşan Irving, kariyerinin başında sürekli kaybetmenin kötü alışkanlıklar kazandırdığını belirterek, Cleveland'a ve kulübün kendisine kattıklarına minnettar olduğunu ancak başlangıçta kendi seçtiği bir takımda, hayranlık duyduğu oyuncularla gelişmeyi istediğini vurguladı.diyen Irving, sözlerine şöyle devam etti:Kariyerinin ilk yıllarında gösterişli oyun tarzıyla dikkat çeken Irving, asıl amacının Cavaliers'ı Doğu Konferansı'nda iddialı bir takıma dönüştürmek olduğunu söyledi:LeBron James'in 2014 yazında Cleveland'a dönmesi, kulübün kaderini bir anda değiştirdi. Cavaliers o hamleyle bir anda şampiyonluk adayı olurken, Irving de hızlıca yeni role uyum sağlamak zorunda kaldı. İkili 2016'da NBA şampiyonluğu yaşasa da (Irving o sezon 19,6 sayı, 3,0 ribaund ve 4,7 asist ortalamaları yakalamıştı) ortaklık kısa sürdü. Irving, ertesi yaz takas talep ederek LeBron'dan ayrıldı ve bu kararın perde arkasında bilinmeyen çok şey olduğunu söyledi.diyen Irving, şu ifadeleri kullandı:Şu anda 33 yaşında olan Irving, kariyerine ve geçmiş kararlarına dönüp baktığında bazı pişmanlıkları olduğunu da itiraf etti. Asla Cavaliers oyuncusu olmak istemediğini belirten yıldız guard, daha istikrarlı ve başarılı bir yapı kurabileceği bir takımda, gerektiğinde kendi parıltısından vazgeçmeye hazır olduğunu söyledi.