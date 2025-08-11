11 Ağustos
Trabzonspor-Kocaelispor
0-023'
11 Ağustos
Esenler Erokspor-A.Demirspor
1-023'
11 Ağustos
Estoril-Estrela da Amadora
1-0DA
11 Ağustos
FC Porto-V. Guimaraes
22:45
11 Ağustos
Jong AZ Alkmaar-RKC Waalwijk
2-2DA
11 Ağustos
Jong PSV-Emmen
1-0DA

Arda Turan, hakem kararı yüzünden çılgına döndü!

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, Ukrayna Ligi'nde 3-3 berabere kaldığı karşılaşmada gerçekleşen bir pozisyonda hakemin kararı sonrası çılgına döndü.

11 Ağustos 2025 13:01
Fotoğraf: AA
Arda Turan, hakem kararı yüzünden çılgına döndü!
Ukrayna Premier Ligi'nin ikinci haftasında Arda Turan'ın teknik direktörülüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, deplasmanda Karpaty Lviv'e konuk oldu.

Üç kez öne geçtiği karşılaşmada 90+1. dakikada gol yiyen Shakhtar, sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

ARDA TURAN KARARA ÇILDIRDI


Karşılaşmanın 28. dakikasında Hakem Mykola Balakin, Shakhtar futbolcusu Azarovi'ye bir pozisyonun ardından sarı kart gösterdi. Arda Turan kararın ardından çılgına döndü.

4. HAKEME SERT ÇIKIŞ

Balakin, Arda Turan'ın tepkisi sonrası saha kenarına kadar geldi. Arda Turan'a aşır itirazından dolayı sarı kart gösterdi. Turan'ın söz konusu sekansta 4. hakeme İngilizce olarak, "Kapa çeneni" dediği duyuldu.

Arda Turan, Ukrayna Ligi'nde 2 maçta 1 galibiyet ve 1 beraberlik ile 4 puan topladı.

  
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Kocaelispor 1 0 1 0 0 0 1
7 Trabzonspor 1 0 1 0 0 0 1
8 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
9 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
10 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
11 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
12 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
13 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
