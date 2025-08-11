11 Ağustos
Serdal Adalı'dan Rashford sitemi!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, gerçekleştirdiği basın toplantısında Marcus Rashford hakkında açıklamalarda bulundu.

calendar 11 Ağustos 2025 16:43
Serdal Adalı'dan Rashford sitemi!
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Tüpraş Stadyumu'nda basın mensuplarının sorularını cevapladı.

"TRANSFERİ TAMAMLANMAYAN İSİMLER OLDU"

Transferler hakkında rakamların yazılmasından şikayet eden Adalı, "Transfer döneminden bu yana adı Beşiktaş ile anılan ve transferi tamamlanmayan oyuncular oldu. Sizden ricam transferlerle ilgili rakam yazmayın. Daha pazarlık aşamasında rakamlar havada uçuşuyor. Oraya rakam yazmasanız ne olur? Rakam yazında 3 yıldız falan konuluyor üzerinize? Bize zarar veriyor bu. Pazarlık süreci bambaşka bir hal alıyor. Rakam yazma işinden vazgeçelim. Bunlar bizim işimizi zorlaştırıyor." sözlerini sarf etti.


"RASHFORD'U MAYISTA BİLİYORDUM"

"Bir de hiç ilgilenmediğimiz oyuncuların yazılması var." diyen Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Marcus Rashford'un transferini Mayıs ayından beri bildiğini aktaran Adalı, "Başka oyuncularla yapılan görüşmeleri de etkiliyor. Örneğin Rashford süreci yaşadık. Rashford ile ilgili haberler çıktı. Samimi söylüyorum ben oyuncunun Barcelona'ya gideceğini mayıs ayından beri biliyordum. Bu haberlerin çıkması sonrasında yollamak için uğraştığımız oyuncular 'Madem Rashford alabiliyorsanız, demek ki kulüpte para var' diyorlar ve taleplerini yükseltiyorlar. Sonra iş dönüyor 'Rashford'u alamadınız' oluyor ama zaten ilgilenmedik." dedi.

