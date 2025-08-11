11 Ağustos
Balotelli: "Kulüp arıyorum"

Mario Balotelli, futbola devam etmek istediğini ve kendisine güvenecek bir takım aradığını söyledi.

Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Balotelli: 'Kulüp arıyorum'
Genoa'dan ayrıldıktan sonra serbest statüde yer alan Mario Balotelli, İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'a açıklamalarda bulundu.

İtalyan futbolcu, "Kendisini nerede göreceğiz?" sorusunun ardından, "Cevap vermek isterdim ama veremem (Gülerek)" yanıtını verdi.

"YENİ KULÜP ARIYORUM"

Balotelli, "Bir hayalin var mı?" sorusunu, "Real Madrid." diye yanıtladı.


34 yaşındaki futbolcu, Real Madrid sorusunun ardından gelen, "Gerçekten mi?" sorusunun ardından, "Bana güvenecek bir kulüp arıyorum. iki veya üç yıl daha oynamak istiyorum. Sonra kardeşim Enock'un yanına gideceğim." dedi.

"İYİYİM, HAZIR HİSSEDİYORUM"

Balotelli, bu açıklamasının ardından "Nereye?" şeklinde gelen sorunun ardından, "Şu anda amatör ligde Vado takımında oynuyor. Ona kariyerimi birlikte bitireceğime dair söz verdim." dedi.

Çalışmalarına devam ettiğini söyleyen golcü futbolcu, "İyiyim. Hazır hissediyorum." dedi.

MİLLİ TAKIM PERFORMANSI

Balotelli, "Kariyerinizde eksik olan nedir?" şeklindeki sorunun ardından, "Genel olarak daha fazla çaba sarf edebilirdim. Tek pişmanlığım milli takım. Milli takımda daha fazla oynayabilirdim." sözlerini sarf etti.

TÜRKİYE PERFORMANSI

Kariyerinde Türkiye'de Adana Demirspor forması da giyen Mario Balotelli, iki dönem oynadığı Akdeniz temsilcisinde 51 maça çıktı ve 26 gol, 8 asistlik performans ortaya koydu.

