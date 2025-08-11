Fransa Ligue 1 ekibi AS Monaco, savunma hattına önemli bir takviye yapmayı hedefliyor.
Sky Sports'un haberine göre; Monaco, Newcastle United forması giyen 34 yaşındaki İngiliz sağ bek Kieran Trippier'i transfer listesine aldı.
Monaco'nun, Trippier için Newcastle'a resmi teklif götürmeyi değerlendirdiği belirtilirken, İngiliz oyuncunun St James' Park'taki sözleşmesinin bitimine 1 yıl kaldığı hatırlatıldı.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Newcastle formasıtla 31 maça çıkan İngiliz bek, 4 asistlik performans sergiledi.
Monaco'dan Kieran Trippier hamlesi!
AS Monaco, Newcastle United'ın tecrübeli sağ beki Kieran Trippier'i transfer etmek istiyor.
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Fransa Ligue 1 ekibi AS Monaco, savunma hattına önemli bir takviye yapmayı hedefliyor.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Beşiktaş 4 transferi birden tamamlıyor!
-
9
Serdal Adalı, Elan transferini açıkladı!
-
8
Galatasaray'da altenatif plan Yann Sommer
-
7
Eren Elmalı'dan Avrupa'ya ret!
-
6
Galatasaray'da veda haftası: Carlos Cuesta
-
5
Galatasaray, Zaniolo'nun kararını bekliyor!
-
4
Berke Özer için Lille açıklaması!
-
3
Fenerbahçe'den Zinchenko hamlesi!
-
2
Galatasaray'dan Pavard için temas!
-
1
Yılın takasını Gedson Fernandes bozdu!
- 21:48 Göztepe, İzzet Furkan Malak'ı IFK Haninge'e kiraladı
- 21:31 Karagümrük'ten Fenerbahçe'ye üç futbolcu için teklif!
- 21:24 Beşiktaş, Jonathan Rowe için temasa geçti
- 21:09 Robin van Persie: "Evimde gibi hissediyorum"
- 20:24 Fenerbahçe'den transfer açıklaması!
- 20:16 Galatasaray Kadın Voleybol'da Myriam Sylla'yı kadrosuna kattı
- 19:51 PSG'den Gianluigi Donnarumma kararı!
- 19:51 Fenerbahçe'den KAP'a zarar açıklaması!
- 19:49 Villarreal-Barcelona maçı Miami'de oynanacak
- 19:25 Fenerbahçe'den Sporting'e resmi teklif! Hedef: Geny Catamo
- 19:24 Leipzig'de rota yeniden Nkunku!
- 19:21 Fenerbahçe, Feyenoord maçına hazır
- 18:25 Monaco'dan Kieran Trippier hamlesi!
- 18:11 Feyenoord'dan Sikou Niakate hamlesi!
- 18:06 Eskişehirspor ve Bursaspor'dan doğa için anlamlı iş birliği
- 17:52 Giacomo Raspadori, Atletico Madrid'de
- 17:44 Almanya'nın başkenti Berlin'de GS Store açıldı
- 17:41 Bayer Leverkusen, Blaswich'i kadrosuna kattı!
- 17:27 Manchester City'nin yeni hedefi: Rodrygo
- 17:02 Kayserispor oyuncusu Nazon, artık İran'da
- 16:55 Yüzmede kupa Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye geçti
- 16:53 Benfica'da Kerem Aktürkoğlu gelişmesi!
- 16:49 Anadolu Efes, Cole Swider'ı kadrosuna kattı
- 16:46 Beşiktaş'ta Ndidi takımla ilk antrenmanına çıktı
- 16:43 Serdal Adalı'dan Rashford sitemi!
- 15:57 CANLI | Jose Mourinho konuşuyor
- 15:49 Serdal Adalı'dan transfer açıklaması!
- 15:33 Serdal Adalı'dan transfer itirafı!
- 15:27 Serdal Adalı, Elan transferini açıkladı!
- 15:25 Serdal Adalı'dan Jadon Sancho açıklaması!
- 15:19 Serdal Adalı'dan flaş Kerem Aktürkoğlu itirafı!
- 15:16 Crystal Palace'ın Cas'a yaptığı itiraza ret!
- 15:03 Fenerbahçe'ye, Türkiye Kulüpler Arası Uzun Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 5 kupa kaza
- 14:40 Altınordu'da Özkan ve Bezircilioğlu yeniden masada
- 14:28 Altay'da Mehmet Gündüz ayrıldı
- 14:10 Karşıyaka'nın potada 6'ncı transferi Meriç Kuntker
- 14:05 Karşıyaka ikinci provada mağlup
- 14:02 Türkiye, U21 Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda mağlup
- 13:54 Kore profesyonel bilardo liginde Semih Saygıner 3'üncü oldu
- 13:49 Mathieu Valbuena, Olympiacos'a döndü!
- 13:42 Kingsley Coman Arabistan yolunda
- 13:30 Milli golfçü Ada Zorbozan, Letonya'daki turnuvada 3. oldu
- 13:23 Savinho için 50 milyon euro'ya ret!
- 13:19 Fenerbahçe'nin Avrupa'da "kalesi" Kadıköy
- 13:13 Boks antrenörünün kick boksa yönlendirdiği sporcu dünya üçüncüsü oldu
- 13:13 Jack Grealish, Everton'a gidiyor
- 13:02 Fenerbahçe, Hollanda ekipleriyle 26. kez karşılaşacak
- 13:01 Arda Turan, hakem kararı yüzünden çılgına döndü!
- 12:56 Irving, Cavs yıllarını anlattı: "Kötü alışkanlıklar edindim"
- 12:55 Warriors, Kuminga için 'sign-and-trade' tekliflerine açık
- 12:53 Durant'ten OKC'nin şampiyonluğu hakkında alaycı yorum!
- 12:52 Doğu'da birçok takım, Giddey için 'sign-and-trade' seçeneğini araştırıyor
- 12:52 McMillan: "Bronny, 2025-26 sezonunda rotasyona girebilir"
- 12:50 Hawks ve Trae Young, bu yaz kontrat görüşmesi yapmıyor
- 12:48 Celtics, Mazzulla ile çok yıllı yeni sözleşme imzaladı
- 12:43 Fenerbahçe, Avrupa'da 288. maçını oynayacak
- 12:38 Galatasaray'da altenatif plan Yann Sommer
- 12:24 Balotelli: "Kulüp arıyorum"
- 12:20 Galatasaray'da orta sahaya sürpriz aday!
- 12:14 UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçları 12 Ağustos'ta oynanacak
AVRUPA'DAN FUTBOL
PSG'den Gianluigi Donnarumma kararı!
Leipzig'de rota yeniden Nkunku!
Monaco'dan Kieran Trippier hamlesi!
Feyenoord'dan Sikou Niakate hamlesi!
Giacomo Raspadori, Atletico Madrid'de
Manchester City'nin yeni hedefi: Rodrygo
Crystal Palace'ın Cas'a yaptığı itiraza ret!
Kingsley Coman Arabistan yolunda
Berke Özer için Lille açıklaması!
Arda Turan'ın yıldızına Fulham kancası!
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Konyaspor
|1
|1
|0
|0
|4
|1
|3
|2
|Galatasaray
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|3
|3
|Göztepe
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|3
|4
|Antalyaspor
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|3
|5
|Samsunspor
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|3
|6
|Kocaelispor
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|7
|Trabzonspor
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|8
|Alanyaspor
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|9
|Beşiktaş
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|10
|Karagümrük
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|11
|Fenerbahçe
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|12
|Başakşehir
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|13
|Kayserispor
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|14
|Gençlerbirliği
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|0
|15
|Kasımpaşa
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|0
|16
|Eyüpspor
|1
|0
|0
|1
|1
|4
|0
|17
|Gaziantep FK
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|0
|18
|Rizespor
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|0