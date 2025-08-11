11 Ağustos
Trabzonspor-Kocaelispor
0-026'
11 Ağustos
Esenler Erokspor-A.Demirspor
1-026'
11 Ağustos
Estoril-Estrela da Amadora
1-046'
11 Ağustos
FC Porto-V. Guimaraes
22:45
11 Ağustos
Jong AZ Alkmaar-RKC Waalwijk
2-2DA
11 Ağustos
Jong PSV-Emmen
1-0DA

Monaco'dan Kieran Trippier hamlesi!

AS Monaco, Newcastle United'ın tecrübeli sağ beki Kieran Trippier'i transfer etmek istiyor.

calendar 11 Ağustos 2025 18:25
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Fransa Ligue 1 ekibi AS Monaco, savunma hattına önemli bir takviye yapmayı hedefliyor.

Sky Sports'un haberine göre; Monaco, Newcastle United forması giyen 34 yaşındaki İngiliz sağ bek Kieran Trippier'i transfer listesine aldı.

Monaco'nun, Trippier için Newcastle'a resmi teklif götürmeyi değerlendirdiği belirtilirken, İngiliz oyuncunun St James' Park'taki sözleşmesinin bitimine 1 yıl kaldığı hatırlatıldı.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Newcastle formasıtla 31 maça çıkan İngiliz bek, 4 asistlik performans sergiledi.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Kocaelispor 1 0 1 0 0 0 1
7 Trabzonspor 1 0 1 0 0 0 1
8 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
9 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
10 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
11 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
12 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
13 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
