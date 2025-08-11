11 Ağustos
Yılın takasını Gedson Fernandes bozdu!

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında geçen takas görüşmeleri, Gedson'un Spartak Moskova'yı tercih etmesi nedeniyle bozuldu.

11 Ağustos 2025

Yılın takasını Gedson Fernandes bozdu!
Fenerbahçe ve Beşiktaş ile ilgili ortaya atılan flaş takas iddiasının bozulma nedeni belli oldu.

SOLSKJAER'DEN RAPOR

Geçtiğimiz günlerde Türk medyasında Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in yönetime sunduğu raporda Fenerbahçe'de oynayan milli oyuncular İrfan Can Kahveci ve İsmail Yüksek yer alıyordu.


Norveçli çalıştrıcı Fenerbahçe'de süre sıkıntısı yaşayan iki oyuncunun Beşiktaş'a iyi katkı sağlayabileceğini ifade etti.

MOURINHO'DAN ONAY

Solskjaer'in bu raporu doğrultusunda çalışmalara başlayan Serdal Adalı yönetimi, Fenerbahçe ile temaslara başladı ve İrfan Can ile İsmail Yüksek'in durumlarını sordu.

Beşiktaş'ın takas teklifine Jose Mourinho sıcak yaklaştı, ancak Beşiktaş'tan Gedson Fernandes ve Mert Günok'u takasta istedi.

GEDSON RUSYA'YI ÇOK İSTEDİ

Beşiktaş yönetimi bu teklife ılımlı yaklaştı, ancak Spartak Moskova ile de görüşen Gedson Fernandes'in tercihi Ruslardan yana oldu.

TAKAS RAFA KALKTI

Gedson'un Rusya Ligi'ne transfer olmasıyla birlikte Fenerbahçe takasta başka bir oyuncuyu istemediğini belirtti ve böylece iki taraf arasındaki görüşmeler rafa kalktı.

 
