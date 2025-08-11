11 Ağustos
Trabzonspor-Kocaelispor
0-025'
11 Ağustos
Esenler Erokspor-A.Demirspor
1-024'
11 Ağustos
Estoril-Estrela da Amadora
1-045'
11 Ağustos
FC Porto-V. Guimaraes
22:45
11 Ağustos
Jong AZ Alkmaar-RKC Waalwijk
2-2DA
11 Ağustos
Jong PSV-Emmen
1-0DA

Fenerbahçe'den Zinchenko hamlesi!

Fenerbahçe, Oleksandr Zinchenko için Arsenal'e resmi teklif yaptı.

Fenerbahçe'den Zinchenko hamlesi!
Fenerbahçe, Arsenal forması giyen Ukraynalı futbolcu Oleksandr Zinchenko'nun transferi için harekete geçti.

FENERBAHÇE'DEN RESMİ TEKLİF

TRT Spor'un haberine göre, Fenerbahçe, Ukraynalı futbolcunun transferi için Arsenal'e resmi teklifte bulundu.

MOURINHO HEMEN İSTİYOR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Zinchenko'nun bir an önce takıma katılmasını istiyor.


Çok yönlülüğü ile dikkat çeken Zinchenko; sol bek, orta saha ve sol kanatta forma giyebiliyor.

SÖZLEŞMESİ VE PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen 28 yaşındaki futbolcunun Arsenal ile sözleşmesi gelecek yıl bitiyor.

Arsenal'de geride kalan sezonda 23 maçta süre bulan Zinchenko, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Kocaelispor 1 0 1 0 0 0 1
7 Trabzonspor 1 0 1 0 0 0 1
8 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
9 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
10 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
11 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
12 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
13 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
