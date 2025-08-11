Haber Tarihi: 11 Ağustos 2025 14:26 - Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2025 14:26

Manisa Deprem Son Dakika: Manisa'de Deprem Mi Oldu? Kandilli ve AFAD'dan Açıklaması

Manisa deprem son dakika haberleri, Manisa merkezli sarsıntılar ve Kandilli Rasathanesi verileri anlık olarak burada. AFAD'ın resmi açıklamaları, deprem şiddeti, süresi, merkez üssü bilgileri ve Manisa'de can kaybı veya yıkım olup olmadığına dair güncel durum anbean paylaşılmaktadır. Son depremler listesi, artçı sarsıntılar ve bölgedeki en son gelişmeler için güvenilir ve hızlı bilgiye hemen ulaşın.

Manisa Deprem Son Dakika: Manisa'de Deprem Mi Oldu? Kandilli ve AFAD'dan Açıklaması
Abone Ol
Manisa ve çevresinde hissedilen Manisa depremiyle ilgili son dakika gelişmeleri, Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileriyle anlık olarak güncelleniyor. Depremin şiddeti, süresi, merkez üssü, can kaybı bilgileri ve Manisa'de yıkım olup olmadığı hakkında detaylı bilgiler burada. Son depremler, artçı sarsıntılar, fay hattı bilgileri ve bölgedeki güncel deprem haritası...
MANISA'DA DEPREM: SON DAKİKA DEPREMLERİ

Manisa deprem son dakika gelişmeleri, özellikle Manisa merkezli depremler ve artçı sarsıntılar hakkında en güncel bilgileri burada bulabilirsiniz. Kandilli Rasathanesi verileri ve AFAD açıklamaları anlık olarak takip edilerek, deprem şiddeti, süresi, merkez üssü ve etkilediği bölgeler detaylı biçimde aktarılmaktadır. Son günlerde yaşanan depremler, Manisa'de kaç saniye sürdü, şiddeti kaçtı, can kaybı veya yaralanma var mı sorularının yanıtları sürekli güncellenmektedir.

MANISA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Manisa ve çevresinde meydana gelen son deprem, Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre [tarih-saat bilgisi]'nde, merkez üssü Manisa olarak kaydedildi. Depremin büyüklüğü Kandilli'ye ve AFAD'a göre 4.1 olarak ölçüldü. Yerin yaklaşık 11 km derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, yüzeye yakın olduğu için geniş bir alanda hissedildi.

DEPREMİN ŞİDDETİ VE SÜRESİ

Yaşanan depremin şiddeti moment magnitüdü (Mw) ölçeğine göre ölçülürken, bölgede hissedilen şiddet 4 ile 5 arasında değişti. Ortalama 6-8 saniye süren deprem, güçlü bir şekilde hissedildi.

Uzmanlar, depremin 4.1 büyüklüğünde olmasının büyük çaplı yıkımı engellediğini ancak zayıf ve yorgun binalarda hasara yol açabileceğini vurguluyor. AFAD ekipleri, sarsıntının hemen ardından Manisa'in farklı ilçelerinde hasar tespit çalışmalarına başladı. İlk raporlara göre bazı binalarda çatlaklar ve sıva dökülmeleri görüldü.


UZMANLARDAN DEĞERLENDİRME

Jeoloji uzmanları, Manisa bölgesinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin normal kategorisinde olduğunu belirtiyorlar. 11 km derinlikte gerçekleşen sarsıntının yüzeye yakın karakterde olması nedeniyle geniş bir alanda hissedildiği kaydedildi.

AFAD VE KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

AFAD Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Manisa merkezli depremin titizlikle takip edildiği ve gerekli tüm tedbirlerin alındığı belirtildi. Kandilli Rasathanesi yetkilileri ise bölgedeki artçı sarsıntıları sürekli izlediklerini ve vatandaşları bilgilendirmeye devam edeceklerini açıkladı.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Göztepe, İzzet Furkan Malak'ı IFK Haninge'e kiraladı Göztepe Göztepe, İzzet Furkan Malak'ı IFK Haninge'e kiraladı
Karagümrük'ten Fenerbahçe'ye üç futbolcu için teklif! Fenerbahçe Karagümrük'ten Fenerbahçe'ye üç futbolcu için teklif!
Beşiktaş, Jonathan Rowe için temasa geçti Beşiktaş Beşiktaş, Jonathan Rowe için temasa geçti
Robin van Persie: 'Evimde gibi hissediyorum' Fenerbahçe Robin van Persie: "Evimde gibi hissediyorum"
Fenerbahçe'den transfer açıklaması! Fenerbahçe Fenerbahçe'den transfer açıklaması!
PSG'den Gianluigi Donnarumma kararı! P. St Germain PSG'den Gianluigi Donnarumma kararı!
Fenerbahçe'den KAP'a zarar açıklaması! Fenerbahçe Fenerbahçe'den KAP'a zarar açıklaması!
Villarreal-Barcelona maçı Miami'de oynanacak Barcelona Villarreal-Barcelona maçı Miami'de oynanacak
Fenerbahçe'den Sporting'e resmi teklif! Hedef: Geny Catamo Fenerbahçe Fenerbahçe'den Sporting'e resmi teklif! Hedef: Geny Catamo
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Yılın takasını Gedson Fernandes bozdu!
2
Galatasaray'dan Pavard için temas!
3
Fenerbahçe'den Zinchenko hamlesi!
4
Berke Özer için Lille açıklaması!
5
Galatasaray, Zaniolo'nun kararını bekliyor!
6
Galatasaray'da veda haftası: Carlos Cuesta
7
Eren Elmalı'dan Avrupa'ya ret!

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.