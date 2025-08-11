11 Ağustos
Trabzonspor-Kocaelispor
0-020'
11 Ağustos
Esenler Erokspor-A.Demirspor
1-020'
11 Ağustos
Estoril-Estrela da Amadora
1-0DA
11 Ağustos
FC Porto-V. Guimaraes
22:45
11 Ağustos
Jong AZ Alkmaar-RKC Waalwijk
2-2DA
11 Ağustos
Jong PSV-Emmen
1-0DA

Altay'da Mehmet Gündüz ayrıldı

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup temsilcisi Altay'da sol kanat Mehmet Gündüz, alacakları ödenmemesi nedeniyle takımdan ayrıldı.

calendar 11 Ağustos 2025 14:28
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Altay'da Mehmet Gündüz ayrıldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup temsilcisi Altay'da sol kanat Mehmet Gündüz, alacakları ödenmemesi nedeniyle takımdan ayrıldı. Geçen sezon üst üste yaşadığı sakalıklar nedeniyle istikrarsız bir dönem geçiren 22 yaşındaki futbolcu yeni sezon öncesi sözleşmesindeki opsiyonun kullanılmasıyla yuvada kalmıştı.

Bu dönemde takımla çalışırken kulübe ihtarname gönderen Mehmet'e 30 günlük yasal sürede ödeme yapılmadı. Başkan Yüksel Gürüz'ün yönetimi gayriresmi olarak Sinan Kanlı'ya devrettiği 1 Ağustos'ta genç oyuncunun serbest kalma hakkı kazandığı öğrenildi. Bu tarihten itibaren 5 gün daha idmanlara katılan Mehmet Gündüz'ün daha sonra takımdan ayrıldığı belirtildi.

MÜTEVELLİOĞLU YASI

Altay'ın eski yöneticisi Mehmet Mütevellioğlu son dönemde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle vefat etti. Siyah-beyazlı camianın sevilen ve saygı duyulan isimlerinden biri olan Mütevellioğlu'nun ölümü camiada derin üzüntüye neden oldu. Altay Başkanı Yüksel Gürüz, "Altay'ımıza birçok dönem yöneticilik yapmış, aileden Altaylı sevgili dostum Mehmet Mütevellioğlu'nun kaybını derin bir üzüntü ile öğrendim. Tüm camiamız ve ailesine baş sağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. Nurlarda yat dostum" diye konuştu. Cenaze bilgisinin daha sonra açıklanacağı belirtildi.


Mütevellioğlu, 2021'de oğlu Ali'yi kalp krizi nedeniyle kaybetmişti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Kocaelispor 1 0 1 0 0 0 1
7 Trabzonspor 1 0 1 0 0 0 1
8 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
9 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
10 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
11 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
12 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
13 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.