Altay'da Mehmet Gündüz ayrıldı

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup temsilcisi Altay'da sol kanat Mehmet Gündüz, alacakları ödenmemesi nedeniyle takımdan ayrıldı. Geçen sezon üst üste yaşadığı sakalıklar nedeniyle istikrarsız bir dönem geçiren 22 yaşındaki futbolcu yeni sezon öncesi sözleşmesindeki opsiyonun kullanılmasıyla yuvada kalmıştı.Bu dönemde takımla çalışırken kulübe ihtarname gönderen Mehmet'e 30 günlük yasal sürede ödeme yapılmadı. Başkan Yüksel Gürüz'ün yönetimi gayriresmi olarak Sinan Kanlı'ya devrettiği 1 Ağustos'ta genç oyuncunun serbest kalma hakkı kazandığı öğrenildi. Bu tarihten itibaren 5 gün daha idmanlara katılan Mehmet Gündüz'ün daha sonra takımdan ayrıldığı belirtildi.Altay'ın eski yöneticisi Mehmet Mütevellioğlu son dönemde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle vefat etti. Siyah-beyazlı camianın sevilen ve saygı duyulan isimlerinden biri olan Mütevellioğlu'nun ölümü camiada derin üzüntüye neden oldu. Altay Başkanı Yüksel Gürüz, "Altay'ımıza birçok dönem yöneticilik yapmış, aileden Altaylı sevgili dostum Mehmet Mütevellioğlu'nun kaybını derin bir üzüntü ile öğrendim. Tüm camiamız ve ailesine baş sağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. Nurlarda yat dostum" diye konuştu. Cenaze bilgisinin daha sonra açıklanacağı belirtildi.Mütevellioğlu, 2021'de oğlu Ali'yi kalp krizi nedeniyle kaybetmişti.