Berke Özer için Lille açıklaması!

Eyüpspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin, ligde Konyaspor ile oynadıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.Milli kaleci Berke Özer'in Fransa temsilcisi Lille'e transfer olacağına yönelik iddialarla ilgili konuşan Şahin,değerlendirmesinde bulundu.Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösterilen 25 yaşındaki file bekçisinin Eyüpspor ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.