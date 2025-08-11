11 Ağustos
Trabzonspor-Kocaelispor
0-026'
11 Ağustos
Esenler Erokspor-A.Demirspor
1-026'
11 Ağustos
Estoril-Estrela da Amadora
1-046'
11 Ağustos
FC Porto-V. Guimaraes
22:45
11 Ağustos
Jong AZ Alkmaar-RKC Waalwijk
2-2DA
11 Ağustos
Jong PSV-Emmen
1-0DA

Hawks ve Trae Young, bu yaz kontrat görüşmesi yapmıyor

Atlanta Hawks yıldızı Trae Young'ın, bu yaz kulübüyle sözleşme uzatma görüşmelerine başlaması beklenmiyor.

calendar 11 Ağustos 2025 12:50
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Hawks ve Trae Young, bu yaz kontrat görüşmesi yapmıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Atlanta Hawks yıldızı Trae Young'ın, bu yaz kulübüyle sözleşme uzatma görüşmelerine başlaması beklenmiyor.

The Stein Line'dan Jake Fischer'ın haberine göre, Young 6 Temmuz'dan bu yana yeni bir sözleşmeye imza atma hakkına sahip olsa da, taraflar arasında görüşme yapılması planlanmıyor.

Young'ın ekibinin, mevcut kontratının son garantili yılı tamamlandıktan sonra, 2026-27 sezonu için 49 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu değerlendirmesi bekleniyor.


26 yaşındaki oyun kurucu, geçtiğimiz sezonu 24,2 sayı ve kariyer rekoru 11,6 asist ortalamalarıyla tamamladı. 2018'de draft edildiğinden bu yana Hawks hücumunun merkezinde yer alan Young, kariyerinde 25,3 sayı ve 9,8 asist ortalamaları tutturdu.

ESPN'den Marc J. Spears, Young'ın sözleşme teklifi gelmemesinden "hayal kırıklığı" yaşadığını, NBA Finalleri sırasındaki tavırları ve sosyal medyadaki imalı paylaşımlarının bu duruma işaret ettiğini belirtmişti. Spears, Atlanta'nın yeni yönetiminin uzun vadeli kararlarını hâlen değerlendirdiğini vurguladı.

Young'ın San Antonio Spurs'te Victor Wembanyama ile aynı takımda oynama isteği geçmişte gündeme gelse de, Fischer bu konuda şu an bir takas talebi olmadığını açıkladı.

Hawks, yaz döneminde kadrosunu Kristaps Porzingis gibi önemli bir skor potansiyeline sahip uzun forvetle güçlendirdi. Young'ın başantrenör Quin Snyder ile güçlü bir ilişkisi bulunuyor; Snyder, yıldız oyuncunun liderliğini ve savunma çabasını sıkça övüyor.

2021'de Doğu Konferansı finallerine yükselen Hawks, son üç sezonda ise ilk turu geçemedi. Sözleşme uzatma olmadan, Young'ın geleceği önümüzdeki iki sezondaki performans ve kulübün planlarına bağlı olarak şekillenecek.

Young'ın 2021'de imzaladığı beş yıllık, 215 milyon dolarlık kontratı 2025-26 sezonunun sonunda sona eriyor. Oyuncu opsiyonu kullanılırsa, 2026 yazında serbest kalabilecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Kocaelispor 1 0 1 0 0 0 1
7 Trabzonspor 1 0 1 0 0 0 1
8 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
9 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
10 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
11 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
12 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
13 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.