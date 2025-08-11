Atlanta Hawks yıldızı Trae Young'ın, bu yaz kulübüyle sözleşme uzatma görüşmelerine başlaması beklenmiyor.The Stein Line'dan Jake Fischer'ın haberine göre, Young 6 Temmuz'dan bu yana yeni bir sözleşmeye imza atma hakkına sahip olsa da, taraflar arasında görüşme yapılması planlanmıyor.Young'ın ekibinin, mevcut kontratının son garantili yılı tamamlandıktan sonra, 2026-27 sezonu için 49 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu değerlendirmesi bekleniyor.26 yaşındaki oyun kurucu, geçtiğimiz sezonu 24,2 sayı ve kariyer rekoru 11,6 asist ortalamalarıyla tamamladı. 2018'de draft edildiğinden bu yana Hawks hücumunun merkezinde yer alan Young, kariyerinde 25,3 sayı ve 9,8 asist ortalamaları tutturdu.ESPN'den Marc J. Spears, Young'ın sözleşme teklifi gelmemesinden "hayal kırıklığı" yaşadığını, NBA Finalleri sırasındaki tavırları ve sosyal medyadaki imalı paylaşımlarının bu duruma işaret ettiğini belirtmişti. Spears, Atlanta'nın yeni yönetiminin uzun vadeli kararlarını hâlen değerlendirdiğini vurguladı.Young'ın San Antonio Spurs'te Victor Wembanyama ile aynı takımda oynama isteği geçmişte gündeme gelse de, Fischer bu konuda şu an bir takas talebi olmadığını açıkladı.Hawks, yaz döneminde kadrosunu Kristaps Porzingis gibi önemli bir skor potansiyeline sahip uzun forvetle güçlendirdi. Young'ın başantrenör Quin Snyder ile güçlü bir ilişkisi bulunuyor; Snyder, yıldız oyuncunun liderliğini ve savunma çabasını sıkça övüyor.2021'de Doğu Konferansı finallerine yükselen Hawks, son üç sezonda ise ilk turu geçemedi. Sözleşme uzatma olmadan, Young'ın geleceği önümüzdeki iki sezondaki performans ve kulübün planlarına bağlı olarak şekillenecek.Young'ın 2021'de imzaladığı beş yıllık, 215 milyon dolarlık kontratı 2025-26 sezonunun sonunda sona eriyor. Oyuncu opsiyonu kullanılırsa, 2026 yazında serbest kalabilecek.