Fenerbahçe'den Sporting'e resmi teklif! Hedef: Geny Catamo

Transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de yeni bir isim gündeme geldi. İspanyol basını, Sarı-Lacivertliler'in Sporting'de forma giyen Geny Catamo için resmi teklif yaptığını yazdı.

Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, Portekiz'den başka bir isme daha yöneldi.

AS gazetesinde yer alan habere göre sarı-lacivertliler, Sporting'in sağ kanat oyuncusu Geny Catamo için kulübüne resmi teklif sundu.

SPORTING'İN BEKLENTİSİ 30 MİLYON EURO


Haberde, Sporting'in Catamo için Fenerbahçe'den peşin 30 milyon euro talep ettiği, ancak sarı-lacivertlilerin bu bedeli daha düşük bir miktara indirerek taksitli şekilde ödemeyi planladığı bilgisine yer verildi.

LIVERPOOL DA İSTEMİŞTİ

Teknik direktör Jose Mourinho'nun transfer edilmesini özellikle istediği Mozambikli futbolcuya, geçtiğimiz transfer döneminde Liverpool da talip olmuş ancak iki kulüp anlaşma sağlayamamıştı.

PERFORMANSI

2019 yılında Sporting altyapısına dahil olan Catamo, kısa sürede A takıma yükseldi. 24 yaşındaki hücum oyuncusu, Sporting formasıyla çıktığı 92 karşılaşmada 13 gol ve 10 asistlik performans sergiledi. 

 
