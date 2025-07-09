09 Temmuz
Zalgiris Vilnius-Hamrun Spartans
19:00
09 Temmuz
FCSB-Inter Club d'Escaldes
20:30
09 Temmuz
Ludogorets -Dinamo Minsk
20:30
09 Temmuz
Shelbourne-Linfield
21:45
09 Temmuz
PSG-Real Madrid
22:00

TFF, yaka kamerası için düğmeye bastı

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, hakemlere yaka kamerası uygulamasını yeni sezona yetiştirmek istediklerini ve tüm konuşmaların kayıt altına alınacağını söyledi.

calendar 09 Temmuz 2025 15:29 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2025 16:03
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
TFF, yaka kamerası için düğmeye bastı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yeni sezon öncesi hakemlerle ilgili dikkat çeken bir yeniliği duyurdu.

Hacıosmanoğlu, hakemlerde yaka kamerası uygulamasını başlatmak istediklerini açıkladı.

"Hakemler yeni sezona yaka kamerasıyla başlayabilir"



İbrahim Hacıosmanoğlu, hakemlerin yeni sezona hazırlandığını belirterek, "İnanıyorum ki geçen senedeki zorlukları bu sene yaşamayacağız. Şu anda hakemlerimiz Riva'da eğitime başladılar. Hep söylediğim gibi kardeşlerimize güveniyoruz. Genel kurulda konuştuğumda da söyledim. İşte 3 ayda gidiyorduk, 6 ayda gidiyorduk. Bir sene olacak 3-5 gün sonra, gitmedik buradayız. Onların içindeki ayrık otları da artık anlamıştır bunlar gitmiyor. Onlar da artık sahada adil ve adaletli maç yönetecekler. Yönetenler de bizden beraber devam edecek. Yönetmeyenler de zaten evine gidecek." dedi.

Şeffaf ve adaletli bir yönetim sergilemeye özen göstereceklerini vurgulayan Hacıosmanoğlu, şöyle devam etti:

"Hakem arkadaşlarımızı bizler kadar sizlerin de koruması gerekiyor. Çünkü onları ne kadar korursak, onları ne kadar baskıdan uzak tutarsak o kadar başarılı olurlar. Allah önümüzdeki seneyi Türk insanına yakışır bir şekilde başlayıp bitirmeyi nasip etsin. Avrupa'da bizi temsil edecek olan takımlarımız var, onlara da şimdiden üstün başarılar diliyorum. İnşallah şampiyonluklar alıp gelirler."

Hakemlerin yeni sezonda yaka kamerası kullanması için çalışma yaptıklarını anlatan Hacıosmanoğlu, "Biliyorsunuz Dünya Kupası'nda da uygulanacak. Yetiştirebilirsek yeni sezona yaka kamerasıyla başlayacağız. Kim ne söylüyorsa hepsi kayıt altında olacak, daha disiplinli bir lig olmuş olacak." ifadelerini kullandı. 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.