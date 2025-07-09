TFF, yaka kamerası için düğmeye bastı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yeni sezon öncesi hakemlerle ilgili dikkat çeken bir yeniliği duyurdu.



Hacıosmanoğlu, hakemlerde yaka kamerası uygulamasını başlatmak istediklerini açıkladı.



"Hakemler yeni sezona yaka kamerasıyla başlayabilir"

İbrahim Hacıosmanoğlu, hakemlerin yeni sezona hazırlandığını belirterek,dedi."Hakem arkadaşlarımızı bizler kadar sizlerin de koruması gerekiyor. Çünkü onları ne kadar korursak, onları ne kadar baskıdan uzak tutarsak o kadar başarılı olurlar. Allah önümüzdeki seneyi Türk insanına yakışır bir şekilde başlayıp bitirmeyi nasip etsin. Avrupa'da bizi temsil edecek olan takımlarımız var, onlara da şimdiden üstün başarılar diliyorum. İnşallah şampiyonluklar alıp gelirler."Hakemlerin yeni sezonda yaka kamerası kullanması için çalışma yaptıklarını anlatan Hacıosmanoğlu,ifadelerini kullandı.