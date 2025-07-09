Iga Swiatek, Wimbledon'da yarı finale yükseldi!

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek kadınlarda dünya 8 numarası Polonyalı sporcu Iga Swiatek, yarı finale yükseldi.
İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvadaki çeyrek final müsabakasında Swiatek ile 19 numaralı seribaşı Liudmila Samsonova karşılaştı.
Swiatek, 6-2 ve 7-5'lik setlerle Rus rakibini 2-0 yendi ve adını yarı finale yazdırdı.
İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvadaki çeyrek final müsabakasında Swiatek ile 19 numaralı seribaşı Liudmila Samsonova karşılaştı.
Swiatek, 6-2 ve 7-5'lik setlerle Rus rakibini 2-0 yendi ve adını yarı finale yazdırdı.