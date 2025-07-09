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Iga Swiatek, Wimbledon'da yarı finale yükseldi!

Tek kadınlarda dünya 8 numarası Iga Swiatek, Wimbledon'ın çeyrek finalinde Liudmila Samsonova'yı 2-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

calendar 09 Temmuz 2025 17:15
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Iga Swiatek, Wimbledon'da yarı finale yükseldi!
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Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek kadınlarda dünya 8 numarası Polonyalı sporcu Iga Swiatek, yarı finale yükseldi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvadaki çeyrek final müsabakasında Swiatek ile 19 numaralı seribaşı Liudmila Samsonova karşılaştı.

Swiatek, 6-2 ve 7-5'lik setlerle Rus rakibini 2-0 yendi ve adını yarı finale yazdırdı.

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