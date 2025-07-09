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Türkiye Ralli Şampiyonası 4. yarışı Kapadokya Rallisi ile start alacak

2025 Türkiye Ralli Şampiyonası 4'üncü yarışı olan Kapadokya Rallisi, 11-13 Temmuz tarihleri arasında başlayacak.

calendar 09 Temmuz 2025 16:09
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Türkiye Ralli Şampiyonası 4. yarışı Kapadokya Rallisi ile start alacak
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2025 Türkiye Ralli Şampiyonası 4'üncü yarışı olan Kapadokya Rallisi, 11-13 Temmuz tarihleri arasında start alacak.

Nevşehir Valiliği, Nevşehir Belediyesi, Başkent Turing Spor Kulübü tarafından organize edilen ve çok sayıda kurumun iş birliğiyle düzenlenen sezonun ilk toprak rallisi aynı zamanda Berç Arhanyan TOSFED Ralli Kupası'na da puan verecek. Kapadokya Rallisi, alışılmış rallilerden farklı olarak 11 Temmuz Cuma günü sabah 04.30'da bir ralli aracının sıcak hava balonuyla gökyüzüne yükselmesi, Kapadokya semalarında benzersiz bir görsel şölen sunacak. Aynı gün saat 20.30'da Kayaşehir'de, Nevşehir Valisi Ali Fidan'ın vereceği seremonik start ile gerçekleşecek.

Yarışın ilk günü olan 12 Temmuz Cumartesi, Avanos'ta başlayacak. Sırasıyla Gülşehir, Açık Saray ve Uçhisar bölgelerindeki etaplar geçilecek. 13 Temmuz Pazar günü Aşk Vadisi'nden başlayacak olan ralli, Ürgüp, Ortahisar, Kavak'ta gerçekleşecek etapların ardından son bulacak. Paşabağları Vadisi'nde, Kapadokya'nın simgesi peri bacaları eşliğinde düzenlenecek ödül töreni, ralliye romantik ve büyülü bir kapanış sunacak.

Kapadokya'nın tarihi dokusu ve eşsiz doğasında gerçekleşecek bu yarış, yalnızca hız tutkunlarını değil, doğa, kültür ve macera seven herkesi kendine hayran bırakacak.


 
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