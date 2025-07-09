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Warriors, De'Anthony Melton'ı yeniden kadroya katmak istiyor

Golden State Warriors, guard De'Anthony Melton'a yeniden kadrosunda yer vermek için ilgisini sürdürüyor.

calendar 09 Temmuz 2025 14:53
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Warriors, De'Anthony Melton'ı yeniden kadroya katmak istiyor
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Golden State Warriors, guard De'Anthony Melton'a yeniden kadrosunda yer vermek için ilgisini sürdürüyor.

2024 yazında Warriors, Melton'ı tam orta seviye istisna (MLE) ile 1 yıllık 12.8 milyon dolarlık sözleşmeyle kadrosuna katmıştı. Bu rakam, o yaz dönemi boyunca MLE'nin tamamını alan tek serbest oyuncu olmasını sağlamıştı. Ancak Melton'ın Warriors macerası uzun sürmedi.

Sadece altı maçta forma giyen Melton, bu süreçte 10.3 sayı, 3.3 ribaunt ve 2.8 asist ortalamalarının yanı sıra %37.1 üçlük isabet oranı yakaladı. Ancak yaşadığı diz sakatlığı sonrası ön çapraz bağ ameliyatı geçirdi.


Bu sakatlık sonrası Warriors, Melton'ı Dennis Schröder karşılığında Brooklyn Nets'e takas etti. Ancak Melton, sakatlık sürecine rağmen hâlâ piyasada değer gören bir oyuncu.

Warriors, Melton'ın geri dönüşüne sıcak bakarken Los Angeles Lakers da 27 yaşındaki guard ile ilgilenen takımlar arasında yer alıyor.

Melton'ın menajerliğini Joe Smith, Thaddeus Foucher ve Aaron Klevan üstleniyor. Bu süreçte Warriors'ın sadece Melton'a değil, başka tecrübeli oyunculara da yöneldiği ifade ediliyor.

Golden State'in radarında olan diğer isimler arasında tecrübeli uzun Al Horford ve guard Bradley Beal da bulunuyor. Bu da Warriors'ın kadrosunu deneyimli oyuncularla güçlendirme hedefini net şekilde ortaya koyuyor.

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