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Beşiktaş'tan Orkun Kökçü açıklaması!

Beşiktaş İkinci Başkanı Murat Kılıç, Orkun Kökçü hakkında açıklamalarda bulundu.

calendar 09 Temmuz 2025 16:42 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2025 17:00
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş'tan Orkun Kökçü açıklaması!
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Beşiktaş, Orkun Kökçü transferinde sona yaklaşıyor. Benfica ile yapılan görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği ve tarafların anlaşmaya yakın olduğu bildirildi.

Tivibu Spor'a konuşan Beşiktaş İkinci Başkanı Murat Kılıç, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Olağanüstü Genel Kurulu sırasında yaptığı açıklamada, kulüp başkanının transferi bitirmek üzere şu anda Portekiz'de bulunduğunu söyledi.

"ALACAĞIM DİYORSA ALIR"



Kılıç, "Başkanımızın transfer konusunda büyük tecrübesi var. Şu an Portekiz'de ve 'Bir oyuncuyu alacağım' diyorsa, alır" ifadelerini kullandı.

"SAĞ BEK KONUSUNDA GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR"

"Sağ bek konusunda görüşmeler devam ediyor. O da genç bir futbolcu olacak.Beşiktaş, şampiyonluğa oynayacak ve şampiyonluğun da en büyük adayı.

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