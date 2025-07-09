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UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turu ilk maçları geldi çattı

UEFA Avrupa Ligi'nde sezon 1. eleme turu maçlarıyla 10 Temmuz'da açılıyor.

calendar 09 Temmuz 2025 15:37
Haber: AA, Fotoğraf: AA
UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turu ilk maçları geldi çattı
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde 1. eleme turu ilk maçları 10 Temmuz'da oynanacak.

Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, 1. eleme turunda Finlandiya'nın Ilves Tampere ekibini elemesi halinde 2. eleme turunda Beşiktaş'ın rakibi olacak.

UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turunda rövanş maçları ise 17 Temmuz'da oynanacak.


Trendyol Süper Ligi'ni 3. sırada bitiren Samsunspor ile 4. sırada tamamlayan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi elemelerinde mücadele edecek. Samsunspor, lig aşamasına kalabilmek için tek eleme, Beşiktaş ise 3 eleme oynayacak.

Avrupa Ligi 1. eleme turunda 10 Temmuz'da oynanacak ilk maçların programı şöyle:

19.00 Sabah (Azerbaycan)-Celje (Slovenya)

19.30 AEK Larnaca (Güney Kıbrıs Rum Kesimi)-Partizan (Sırbistan)

20.00 Paksi (Macaristan)-Cluj (Romanya)

20.00 Sheriff (Moldova)-Priştine (Kosova)

20.30 Levski Sofya (Bulgaristan)-Hapoel Beer-Sheva (İsrail)

21.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Ilves Tampere (Finlandiya)

21.15 Spartak Trnava (Slovakya)-Hacken (İsveç)

22.00 Legia Varşova (Polonya)-Aktobe (Kazakistan)

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