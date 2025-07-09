UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turu ilk maçları geldi çattı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde 1. eleme turu ilk maçları 10 Temmuz'da oynanacak.Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, 1. eleme turunda Finlandiya'nın Ilves Tampere ekibini elemesi halinde 2. eleme turunda Beşiktaş'ın rakibi olacak.UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turunda rövanş maçları ise 17 Temmuz'da oynanacak.Trendyol Süper Ligi'ni 3. sırada bitiren Samsunspor ile 4. sırada tamamlayan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi elemelerinde mücadele edecek. Samsunspor, lig aşamasına kalabilmek için tek eleme, Beşiktaş ise 3 eleme oynayacak.Avrupa Ligi 1. eleme turunda 10 Temmuz'da oynanacak ilk maçların programı şöyle: