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Trabzonspor'da yoğun kamp temposu

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, çalışmalarını bugün sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

calendar 09 Temmuz 2025 14:51 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2025 15:13
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'da yoğun kamp temposu
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ENİ sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, çalışmalarına 9 Temmuz'da sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, çalışmalarını 9 Temmuz sabahı saat 10.00'da yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular salonda kuvvet çalışması yaptı.

Trabzonspor, sezon hazırlıklarına 9 Temmuz'da saat 17.00'de yapacağı günün ikinci antrenmanıyla devam edecek.

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