Trabzonspor'da yoğun kamp temposu

ENİ sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, çalışmalarına 9 Temmuz'da sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, çalışmalarını 9 Temmuz sabahı saat 10.00'da yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular salonda kuvvet çalışması yaptı.
Trabzonspor, sezon hazırlıklarına 9 Temmuz'da saat 17.00'de yapacağı günün ikinci antrenmanıyla devam edecek.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, çalışmalarını 9 Temmuz sabahı saat 10.00'da yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular salonda kuvvet çalışması yaptı.
Trabzonspor, sezon hazırlıklarına 9 Temmuz'da saat 17.00'de yapacağı günün ikinci antrenmanıyla devam edecek.