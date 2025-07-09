NBA'in yıldız ismi LeBron James ile Los Angeles Lakers yönetimi arasında soğuk rüzgarlar estiği öne sürülüyor.The Athletic'ten Jovan Buha, konuk olduğu bir podcast'te taraflar arasındaki ilişkinin "en iyi noktada olmadığını" dile getirdi.James'in oyuncu opsiyonunu kullanarak sözleşmesine devam etmesine rağmen, Lakers'tan resmi bir açıklama gelmemesi ve James'in sosyal medya paylaşımlarındaki belirsiz ton, ilişkiye dair soru işaretlerini artırdı.Buha, kulüp içerisindeki etkide bir değişim yaşandığını vebaşladığını söyledi. Bu isim, Luka Doncic'in temsilcisi olarak biliniyor ve Buha'ya göre kulübün gidişatı artık Doncic üzerinden şekilleniyor.ESPN'den Sam Amick, Lakers'ın James için 2025–26 sezonu sonrasında bir veda planı düşündüğünü; hatta bu sezonun "veda sezonu" olmasını istediğini öne sürdü. Ancak James, 52.6 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu kullanarak bu planı ertelemiş oldu.No-trade (takas veto) hakkı bulunan James, kulübün üzerinde ciddi bir kontrol sağlarken, ESPN'den Brian Windhorst'a göre Lakers'ın şu anda bu konudaFinansal anlamda, James'in yüksek maaşı Lakers'ın rekabetçi bir kadro kurmasını zorlaştırıyor. Amick'e göre, yılda 50 milyon dolardan fazla ödenmesi "problemler yaratabilir" ve maaş sınırını aşmak takımı zorluyor.Takas senaryoları da pek mümkün görünmüyor. ESPN'den Bobby Marks, bu yaşta ve bu maaşla James için kadrosunu dağıtacak bir takım bulunmadığını belirtti. Ancak bir kontrat feshi (buyout) durumu oluşursa, birçok şampiyonluk adayı takımın James'le ilgileneceği belirtiliyor.Şu an için James'in kamp dönemine katılması ve mevcut sözleşmesinin son yılına başlaması bekleniyor. Ancak kulüp içindeki gerilim net şekilde hissediliyor.Amick'in özetlediği gibi: