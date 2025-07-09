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Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, Roamy Alonso'yu transfer etti

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Kübalı orta oyuncu Roamy Alonso'yu renklerine bağladı.

calendar 09 Temmuz 2025 16:26
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, Roamy Alonso'yu transfer etti
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 Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Kübalı orta oyuncu Roamy Alonso'yu kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Alonso ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Profesyonel voleybol kariyerine 2015 yılında Cocodrilos de Matanzas takımında başlayan Alanso, sırasıyla Consar Ravenna, Chaumont Volley-Ball 52, Gas Sales Bluenergy Piacenza ve Gioiella Prisma Taranto ekiplerinde forma giydi.


Roamy Alonso, kulüp kariyerinde 1 Fransa Kupası ve 1 İtalya Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Açıklamada, "Roamy Alonso'ya 'Galatasaray HDI Sigorta'ya hoş geldin' der, başarılarla dolu bir yıl geçirmesini dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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