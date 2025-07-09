Los Angeles Lakers'ın yeni transferi Deandre Ayton, takımla ilk basın toplantısını gerçekleştirdi ve büyük beklentilere sahip bir organizasyona katılmanın heyecanını samimi ifadelerle paylaştı.diyen Ayton, istikrarsızlığına dair eleştiriler hakkında sorulan bir soruya şu yanıtı verdi:2018 NBA Draftı'nda 1. sıradan seçilen Ayton, serbest oyuncu piyasasında karar verirken LeBron James ve Luka Doncic gibi yıldızlarla birlikte oynama fırsatının belirleyici olduğunu ifade etti:Geçtiğimiz sezon Portland Trail Blazers formasıyla 14.4 sayı ve 10.2 ribaunt ortalamaları yakalayan Ayton, James ve Doncic'in kendisini üst seviyeye taşıyabileceğini belirtti:Los Angeles gibi medya baskısının yoğun olduğu bir ortamda oynamak konusunda da netti:Ayton ayrıca Phoenix ve Portland'daki deneyimlerinden öğrendiği derslere değinerek,diye konuştu.Luka Doncic ile ilgili soruya ise şu dikkat çekici cevabı verdi:Lakers'taki rolüne dair beklentileri ise sade bir şekilde özetledi: