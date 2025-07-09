Los Angeles Lakers'ın yeni transferi Deandre Ayton, takımla ilk basın toplantısını gerçekleştirdi ve büyük beklentilere sahip bir organizasyona katılmanın heyecanını samimi ifadelerle paylaştı.
"Kendimi saklayamayacağım bir platformdayım," diyen Ayton, istikrarsızlığına dair eleştiriler hakkında sorulan bir soruya şu yanıtı verdi: "Gerçekte kim olduğumu gösterebilirim. Büyük oyuncuların yanında olmak bu konuda bana yardımcı olacak."
2018 NBA Draftı'nda 1. sıradan seçilen Ayton, serbest oyuncu piyasasında karar verirken LeBron James ve Luka Doncic gibi yıldızlarla birlikte oynama fırsatının belirleyici olduğunu ifade etti:
"Ligin en iyi iki oyun kurucusunun yanında olmak ve bu organizasyonun sahip olduğu kazanma kültürünü bilmek bana yeter. Beklenteleri biliyorum."
Geçtiğimiz sezon Portland Trail Blazers formasıyla 14.4 sayı ve 10.2 ribaunt ortalamaları yakalayan Ayton, James ve Doncic'in kendisini üst seviyeye taşıyabileceğini belirtti:
"Onlar, takım arkadaşlarını süperstara dönüştürebilen ve sahada çok daha önemli hale getiren oyuncular. Bu fırsatı yaşayacak olmak benim için çok büyük."
Los Angeles gibi medya baskısının yoğun olduğu bir ortamda oynamak konusunda da netti:
"Bu beni tamamen motive ediyor. Uzun zamandır içimde tuttuğum bir enerjiydi bu. Mor-sarı formayla bu duyguyu açığa çıkarmanın tam zamanı."
Ayton ayrıca Phoenix ve Portland'daki deneyimlerinden öğrendiği derslere değinerek, "Bu ligde kazanmazsan unutulursun. Profesyonelliğin ne demek olduğunu öğrendim. Artık sadece dünyaya kendimi kanıtlamak ve bir kazanan olduğumu göstermek istiyorum," diye konuştu.
Luka Doncic ile ilgili soruya ise şu dikkat çekici cevabı verdi: "Sanki bir video oyunu gibi, birisi her şeyi önceden ayarlamış gibi hissettiriyor. Luka, jenerasyonunun bir tanesi ve onun takım arkadaşı olmaktan mutluyum."
Lakers'taki rolüne dair beklentileri ise sade bir şekilde özetledi:
"Luka, JJ ve Bron ne isterse onu yapmaya geldim. Bu yapbozun bir parçası olmak istiyorum."
"Kendimi saklayamayacağım bir platformdayım," diyen Ayton, istikrarsızlığına dair eleştiriler hakkında sorulan bir soruya şu yanıtı verdi: "Gerçekte kim olduğumu gösterebilirim. Büyük oyuncuların yanında olmak bu konuda bana yardımcı olacak."
2018 NBA Draftı'nda 1. sıradan seçilen Ayton, serbest oyuncu piyasasında karar verirken LeBron James ve Luka Doncic gibi yıldızlarla birlikte oynama fırsatının belirleyici olduğunu ifade etti:
"Ligin en iyi iki oyun kurucusunun yanında olmak ve bu organizasyonun sahip olduğu kazanma kültürünü bilmek bana yeter. Beklenteleri biliyorum."
Geçtiğimiz sezon Portland Trail Blazers formasıyla 14.4 sayı ve 10.2 ribaunt ortalamaları yakalayan Ayton, James ve Doncic'in kendisini üst seviyeye taşıyabileceğini belirtti:
"Onlar, takım arkadaşlarını süperstara dönüştürebilen ve sahada çok daha önemli hale getiren oyuncular. Bu fırsatı yaşayacak olmak benim için çok büyük."
Los Angeles gibi medya baskısının yoğun olduğu bir ortamda oynamak konusunda da netti:
"Bu beni tamamen motive ediyor. Uzun zamandır içimde tuttuğum bir enerjiydi bu. Mor-sarı formayla bu duyguyu açığa çıkarmanın tam zamanı."
Ayton ayrıca Phoenix ve Portland'daki deneyimlerinden öğrendiği derslere değinerek, "Bu ligde kazanmazsan unutulursun. Profesyonelliğin ne demek olduğunu öğrendim. Artık sadece dünyaya kendimi kanıtlamak ve bir kazanan olduğumu göstermek istiyorum," diye konuştu.
Luka Doncic ile ilgili soruya ise şu dikkat çekici cevabı verdi: "Sanki bir video oyunu gibi, birisi her şeyi önceden ayarlamış gibi hissettiriyor. Luka, jenerasyonunun bir tanesi ve onun takım arkadaşı olmaktan mutluyum."
Lakers'taki rolüne dair beklentileri ise sade bir şekilde özetledi:
"Luka, JJ ve Bron ne isterse onu yapmaya geldim. Bu yapbozun bir parçası olmak istiyorum."