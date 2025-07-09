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Süper Lig'de yeni dönem: T.C kimlik kartıyla maçlara girilebilecek

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig ve 1'inci Lig maçlarına T.C. Kimlik kartıyla da girilebileceğini açıkladı.

calendar 09 Temmuz 2025 16:18
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Süper Lig'de yeni dönem: T.C kimlik kartıyla maçlara girilebilecek
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Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig ve 1'inci Lig maçlarına T.C. Kimlik kartıyla da girilebileceğini açıkladı.

Süper Lig ve 1'inci ligde 2014 Nisan ayından bu yana devam eden biletleme ve müsabakalara giriş süreçlerinde yeni bir döneme geçiliyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ilgili kurum ve kuruluşlarla yaptığı görüşmeler neticesinde, futbolun gerçek sahibi taraftarların stadyumlara erişimini kolaylaştırmak amacıyla önemli bir düzenlemeye gitti. TFF'nin stadyumlarda kullanılan elektronik bilet ekipmanlarını güncel teknolojiye göre geliştirmesiyle birlikte, 2025-2026 sezonundan itibaren taraftarların çipli T.C. kimlik kartlarına da elektronik bilet yüklemeleri sonrasında stadyumlara girişlerine imkan sağlanacak.

Bununla birlikte kulüplerin hali hazırda anlaşma sağladıkları bilet satış firmalarıyla satış ve stadyuma giriş esaslarını belirleme hakkına sahip olacakları da duyuruldu.


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