Juventus'ta teknik direktör Igor Tudor, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'ndaki performansıyla beklentilerin altında kalan Filip Kostic'i gözden çıkardı.
Tecrübeli oyuncunun performansını yeterli bulmayan Hırvat teknik adamın, Kostic'in gönderilmesine sıcak baktığı öğrenildi.
Bu gelişmelerin ardından, hücum hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'nin de Filip Kostic'in durumunu yakından takip ettiği belirtiliyor. Sarı-lacivertliler, transfer sürecinin seyrine göre devreye girmeye hazırlanıyor.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon sarı lacivertli formayla 35 maçta forma giyen Kostic, 2 gol 6 asistlik performans sergiledi.
Fenerbahçe, Filip Kostic için pusuda!
Juventus'ta gözden düşen Kostic için Fenerbahçe süreci yakından izliyor, transfer ihtimali masada.
Juventus'ta teknik direktör Igor Tudor, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'ndaki performansıyla beklentilerin altında kalan Filip Kostic'i gözden çıkardı.
Fenerbahçe
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Fenerbahçe'den Mehdi Taremi sürprizi!
-
9
Inter'den Galatasaray'a Hakan Çalhanoğlu mesajı!
-
8
Galatasaray'dan kaleye Japon hamlesi!
-
7
Fenerbahçe, Beşiktaş'ın önüne geçti: Kyle Walker Peters!
-
6
Inter, Barış Alper Yılmaz'ı istiyor!
-
5
Juventus'tan Dusan Vlahovic kararı!
-
4
Serdal Adalı, İstanbul'a gelecek ve yeniden Portekiz'e gidecek
-
3
Metin Öztürk'ten Osimhen açıklaması: "48 saat içinde çözülür"
-
2
Inter'den Hakan Çalhanoğlu'na ültimatom: "Karar ver"
-
1
Galatasaray ve Napoli Osimhen için anlaştı!
- 17:56 Türk Telekom'da yeni transferler açıklandı!
- 17:48 Carlo Ancelotti'ye hapis cezası!
- 17:43 Galatasaray'dan Ahmetcan Kaplan hamlesi
- 17:21 George Gardi'den İtalya'da Osimhen açıklaması
- 17:18 Serdal Adalı, İstanbul'a gelecek ve yeniden Portekiz'e gidecek
- 17:15 Iga Swiatek, Wimbledon'da yarı finale yükseldi!
- 17:06 Futbol takımlarının yaz kampında tercihi Erciyes!
- 17:02 FIBA Kadınlar Avrupa Kupasına katılacak takımlar belli oldu!
- 16:48 Fenerbahçe, Filip Kostic için pusuda!
- 16:48 Lyon, küme düşürülmedi!
- 16:42 Beşiktaş'tan Orkun Kökçü açıklaması!
- 16:38 Gaziantep FK, hazırlıklarına Sırbistan'da devam ediyor
- 16:32 Süleyman Hurma: "Tüm dünyanın takip ettiği bir teknik direktör ile anlaştık."
- 16:26 Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, Roamy Alonso'yu transfer etti
- 16:24 Hakkari'de bocce grup müsabakaları başladı
- 16:23 Futbol yaz kamplarına Erciyes damgası
- 16:22 UEFA Konferans Ligi'nde 1. eleme turu ilk maçları tamamlanacak
- 16:18 Karşıyaka'da başantrenör Ahmet Çakı dönemi sona erdi
- 16:18 Süper Lig'de yeni dönem: T.C kimlik kartıyla maçlara girilebilecek
- 16:14 Cristiano Ronaldo'nun Jota'nın cenazesine katılmama sebebi!
- 16:09 Türkiye Ralli Şampiyonası 4. yarışı Kapadokya Rallisi ile start alacak
- 16:02 Beşiktaş'a Onana piyangosu! Genoa devrede
- 16:01 Lundstram için Rangers iddiası
- 15:55 Başakşehir, Shomurodov'da mutlu sona yakın!
- 15:37 UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turu ilk maçları geldi çattı
- 15:35 Enzo Roco, yeniden Fatih Karagümrük'te
- 15:29 TFF, yaka kamerası için düğmeye bastı
- 15:27 Hatayspor'da antrenmanlar tam gaz sürüyor
- 15:12 Karşıyaka'da zamana karşı yarış
- 14:56 Cooper Flagg, Mavericks'te oyun kurucu oynamaya hazır
- 14:56 LeBron James ve Lakers yönetimi arasında "gerilim" iddiası
- 14:53 Warriors, De'Anthony Melton'ı yeniden kadroya katmak istiyor
- 14:52 Göztepe'den Romulo açıklaması!
- 14:52 Ayton: "Luka, JJ ve LeBron ne isterse onu yapmaya hazırım"
- 14:51 Trabzonspor'da yoğun kamp temposu
- 14:22 Ezginur Türkmen, atıcılıkta Türkiye'yi temsil edecek
- 14:15 Real Madrid, Alvaro Carreras transferinde sona yaklaştı!
- 13:59 Galatasaray'da Mauro Icardi kampa katıldı!
- 13:56 İlhan Palut: "6-7 transfer düşünüyoruz"
- 13:33 Metin Öztürk'ten Osimhen açıklaması: "48 saat içinde çözülür"
- 13:29 Antrenör Ahmet Çakı, Karşıyaka'ya veda etti
- 13:26 Beşiktaş GAİN, Anthony Brown'u kadrosuna kattı
- 13:20 Milli judocular, Samsun'daki ortak kampta şampiyonalara hazırlanıyor
- 13:18 Ancelotti'nin oğlu Davide, teknik direktör oldu!
- 13:16 Altay'da eski başkan Ekmekçioğlu ve yönetimi ibra edilmedi
- 13:08 Plaj hentbolu: EHF Avrupa Şampiyonası Antalya'da devam ediyor
- 13:03 Menemen FK'de Tahir Şahin yası
- 12:53 Nazillispor'da yeni başkan Ümit Ambar, umutlu
- 12:41 Durant: "Steve Nash, Nets'te tam potansiyelini gösteremedi"
- 12:39 Stevens'tan, yeni oyuncusu Anfernee Simons'a övgüler!
- 12:39 Knicks'in yeni koçu Brown: "Takımdan beklentisi en yüksek olan benim"
- 12:37 Anthony Davis, retina onarımı ameliyatı geçirdi
- 12:36 Nikola Jokic, bu yaz Nuggets kontratını uzatmayacak
- 12:35 Wizards, Kelly Olynyk'i Spurs'e takas etti
- 12:32 Üzeyir Ergün Çorum FK'ye transfer oldu.
- 12:29 Göztepe'de geniş rotasyon!
- 12:21 Hacıosmanoğlu'ndan hakemlere sert mesaj!
- 12:19 Beşiktaş'ta sezonun ilk hazırlık maçı: Beşiktaş-St Pölten
- 12:13 Hatayspor teknik direktörü Murat Şahin: "Kolay değil"
- 12:02 Serdal Adalı'dan Gedson hamlesi: Benfica'ya 8 milyon euro teklif
Reklam
AVRUPA'DAN FUTBOL