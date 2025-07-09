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Fenerbahçe, Filip Kostic için pusuda!

Juventus'ta gözden düşen Kostic için Fenerbahçe süreci yakından izliyor, transfer ihtimali masada.

calendar 09 Temmuz 2025 16:48
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe, Filip Kostic için pusuda!
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Juventus'ta teknik direktör Igor Tudor, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'ndaki performansıyla beklentilerin altında kalan Filip Kostic'i gözden çıkardı.

Tecrübeli oyuncunun performansını yeterli bulmayan Hırvat teknik adamın, Kostic'in gönderilmesine sıcak baktığı öğrenildi. 

Bu gelişmelerin ardından, hücum hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'nin de Filip Kostic'in durumunu yakından takip ettiği belirtiliyor. Sarı-lacivertliler, transfer sürecinin seyrine göre devreye girmeye hazırlanıyor. 

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon sarı lacivertli formayla 35 maçta forma giyen Kostic, 2 gol 6 asistlik performans sergiledi.



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