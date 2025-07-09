09 Temmuz
Zalgiris Vilnius-Hamrun Spartans
19:00
09 Temmuz
FCSB-Inter Club d'Escaldes
20:30
09 Temmuz
Ludogorets -Dinamo Minsk
20:30
09 Temmuz
Shelbourne-Linfield
21:45
09 Temmuz
PSG-Real Madrid
22:00

Hatayspor'da antrenmanlar tam gaz sürüyor

Hatayspor'da antrenmanlar teknik direktör Murat Şahin yönetiminde tam gaz devam ediyor.

calendar 09 Temmuz 2025 15:27
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Hatayspor'da antrenmanlar tam gaz sürüyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Hatayspor sabah saatlerinde yaptığı saha antrenmanla çalışmalarına hız kesmeden devam etti.

Teknik direktör Murat Şahin yönetiminde yapılan ve 1 saat 45 dakika süren antrenmanda ısınmanın ardından pas drili ve çift kale maç çalışması gerçekleştirildi. Teknik direktör Murat Şahin sık sık oyunu durdurarak çeşitli talimatlar verdi. Bordo-beyazlılar çalışmalarını akşam antrenmanıyla sürdürecek.

 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.