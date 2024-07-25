Emirhan Topçu için Beşiktaş açıklaması!

Rizespor Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Emirhan Topçu ile ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
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Emirhan Topçu için Beşiktaş açıklaması!
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25 Temmuz 2024 17:28
Son güncelleme 25 Temmuz 2024 17:34
Rizespor Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, Radyogol'e açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Emirhan Topçu için konuşan Bakır, "Beşiktaş'ın Emirhan Topçu için sadece bir teması oldu. Herhangi bir pazarlık boyutunda değiliz." ifadelerini kullandı.

Las Palmas'ın Emirhan transferinde önemli bir aşama kaydettiğini söyleyen Bakır, "Las Palmas kulübü, Emirhan Topçu transferinde oldukça mesafe katetti" diye konuştu.

Hasan Yavuz Bakır, son olarak, "Emirhan Topçu için 6-7-8 milyon Euro bandında bir beklentimiz yok." sözlerini sarf etti.

Güncel piyasa değeri 4.3 milyon euro olarak gösterilen Emirhan Topçu'nun Rizespor ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

Rizespor altyapısından yetişen Emirhan Topçu, Karadeniz ekibinde çıktığı 89 maçta 2 gol attı ve 6 asist yaptı.

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