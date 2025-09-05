Edin Visca'ya Süper Lig'den 6 talip!

Trendyol Süper Lig'de ilk dört haftanın ardından girilen milli arada, kulüpler transferin son haftasında kadrolarını güçlendirmek için harekete geçti.

Bu doğrultuda dikkat çeken isimlerden biri de Trabzonspor 'un tecrübeli oyuncusu Edin Visca oldu.

GERİ PLANDA KALDI, TALİPLERİ ARTTI

Bu sezon Trabzonspor'da ilk 11'deki yerini kaybeden ve daha çok yedek kulübesinde kalan 35 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, Süper Lig kulüplerinin radarına girdi. Günebakış gazetesinin haberine göre; Kayserispor, Kocaelispor, Başakşehir, Karagümrük, Eyüpspor ve Antalyaspor, Boşnak futbolcunun durumunu yakından takip ediyor.

Visca'nın Trabzonspor ile geçtiğimiz Ocak ayında 2026 yılının Haziran ayına kadar uzattığı sözleşmesinde performansa dayalı opsiyonlar da bulunuyor. Bu nedenle bordo-mavili kulübün oyuncu için nasıl bir karar alacağı merak konusu.

TECRÜBESİYLE HALA FARK YARATIYOR

Geride kalan sezonda Trabzonspor formasıyla 40 resmi maça çıkan Edin Visca, 6 gol ve 9 asistlik skor katkısıyla takımına önemli katkı sağladı. Deneyimli kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri ise yaklaşık 1.2 milyon Euro civarında.

Kariyerinde Türkiye'de en çok forma giyen yabancı oyunculardan biri olan Visca, uzun yıllar Başakşehir formasıyla Süper Lig'e damgasını vurmuş, ardından Trabzonspor'a transfer olmuştu.

Transfer döneminin kapanmasına 1 hafta kala, Visca'nın geleceğiyle ilgili kararın kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.