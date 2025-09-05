05 Eylül
Karadağ-Çek Cumhuriyeti
21:45
05 Eylül
Slovenya-İsveç
21:45
05 Eylül
Faroe Adaları-Hırvatistan
21:45
05 Eylül
İtalya-Estonya
21:45
05 Eylül
Moldova-İsrail
21:45
05 Eylül
Ukrayna-Fransa
21:45
05 Eylül
İzlanda-Azerbaycan
21:45
05 Eylül
Danimarka-İskoçya
21:45
05 Eylül
Yunanistan-Beyaz Rusya
21:45
05 Eylül
İsviçre-Kosova
21:45

Edin Visca'ya Süper Lig'den 6 talip!

Trabzonspor'da bu sezon geri planda kalan Edin Visca'ya Süper Lig'den 6 kulüp talip oldu. Tecrübeli oyuncunun geleceği, transferin son haftasında netlik kazanacak.

calendar 05 Eylül 2025 12:49
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Edin Visca'ya Süper Lig'den 6 talip!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'de ilk dört haftanın ardından girilen milli arada, kulüpler transferin son haftasında kadrolarını güçlendirmek için harekete geçti.
 
Bu doğrultuda dikkat çeken isimlerden biri de Trabzonspor'un tecrübeli oyuncusu Edin Visca oldu.
 
GERİ PLANDA KALDI, TALİPLERİ ARTTI
 
Bu sezon Trabzonspor'da ilk 11'deki yerini kaybeden ve daha çok yedek kulübesinde kalan 35 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, Süper Lig kulüplerinin radarına girdi. Günebakış gazetesinin haberine göre; Kayserispor, Kocaelispor, Başakşehir, Karagümrük, Eyüpspor ve Antalyaspor, Boşnak futbolcunun durumunu yakından takip ediyor.
 
Visca'nın Trabzonspor ile geçtiğimiz Ocak ayında 2026 yılının Haziran ayına kadar uzattığı sözleşmesinde performansa dayalı opsiyonlar da bulunuyor. Bu nedenle bordo-mavili kulübün oyuncu için nasıl bir karar alacağı merak konusu.
 
TECRÜBESİYLE HALA FARK YARATIYOR
 
Geride kalan sezonda Trabzonspor formasıyla 40 resmi maça çıkan Edin Visca, 6 gol ve 9 asistlik skor katkısıyla takımına önemli katkı sağladı. Deneyimli kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri ise yaklaşık 1.2 milyon Euro civarında.
 
Kariyerinde Türkiye'de en çok forma giyen yabancı oyunculardan biri olan Visca, uzun yıllar Başakşehir formasıyla Süper Lig'e damgasını vurmuş, ardından Trabzonspor'a transfer olmuştu.
 
Transfer döneminin kapanmasına 1 hafta kala, Visca'nın geleceğiyle ilgili kararın kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.