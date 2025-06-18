İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina, 2 sezonluk Fenerbahçe macerasının ardından kulüpten ayrılan Edin Dzeko ile sözleşme imzalayacak.
Fabrizio Romano'nun haberine göre, Fiorentina 39 yaşındaki Bosnalı golcü ile perşembe günü 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak.
FENERBAHÇE KARİYERİ
Fenerbahçe'de 2 sezonda 99 kez forma giyen Dzeko, söz konusu maçlarda 46 gol, 18 asist kaydetti.
Fabrizio Romano'nun haberine göre, Fiorentina 39 yaşındaki Bosnalı golcü ile perşembe günü 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak.
FENERBAHÇE KARİYERİ
Fenerbahçe'de 2 sezonda 99 kez forma giyen Dzeko, söz konusu maçlarda 46 gol, 18 asist kaydetti.
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