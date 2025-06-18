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Edin Dzeko, Fiorentina ile imzalıyor!

Serie A ekiplerinden Fiorentina, Fenerbahçe'den ayrılan Edin Dzeko ile perşembe günü sözleşme imzalayacak.

calendar 18 Haziran 2025 12:58 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2025 13:05
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Edin Dzeko, Fiorentina ile imzalıyor!
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İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina, 2 sezonluk Fenerbahçe macerasının ardından kulüpten ayrılan Edin Dzeko ile sözleşme imzalayacak.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Fiorentina 39 yaşındaki Bosnalı golcü ile perşembe günü 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak. 

FENERBAHÇE KARİYERİ

Fenerbahçe'de 2 sezonda 99 kez forma giyen Dzeko, söz konusu maçlarda 46 gol, 18 asist kaydetti. 

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