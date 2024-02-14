Eczacıbaşı Dynavit kupada son dörtte

Eczacıbaşı Dynavit, Voleybol AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley çeyrek finalinde Nilüfer Belediyespor'u 3-1 yenerek yarı finale yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Eczacıbaşı Dynavit kupada son dörtte
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Şubat 2024 21:45
Son güncelleme 14 Şubat 2024 22:56
Eczacıbaşı Dynavit, Voleybol AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley çeyrek finalinde Nilüfer Belediyespor'u 3-1 yenerek yarı finale yükseldi.

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Caner Çildir, İbrahim Acar

Eczacıbaşı Dynavit: Gray, Jack-Kısal, Boskovic, Hande Baladın, Stevanovic, Elif Şahin (Simge Aköz, Voronkova, Yaprak Erkek)

Nilüfer Belediyespor: Lila Şengün, Kunzler, Beliz Başkır, Gicquel, Yordanova, Deniz Uyanık (Eylül Akarçeşme, Merve Öztürk, Milenko, Eda Kafkas)

Setler: 25-20, 25-21, 23-25, 25-13

Süre: 110 dakika (27, 30, 29, 24)

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery