Eczacıbaşı Dynavit kupada son dörtte

Eczacıbaşı Dynavit, Voleybol AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley çeyrek finalinde Nilüfer Belediyespor'u 3-1 yenerek yarı finale yükseldi.
Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: Caner Çildir, İbrahim Acar
Eczacıbaşı Dynavit: Gray, Jack-Kısal, Boskovic, Hande Baladın, Stevanovic, Elif Şahin (Simge Aköz, Voronkova, Yaprak Erkek)
Nilüfer Belediyespor: Lila Şengün, Kunzler, Beliz Başkır, Gicquel, Yordanova, Deniz Uyanık (Eylül Akarçeşme, Merve Öztürk, Milenko, Eda Kafkas)
Setler: 25-20, 25-21, 23-25, 25-13
Süre: 110 dakika (27, 30, 29, 24)
Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: Caner Çildir, İbrahim Acar
Eczacıbaşı Dynavit: Gray, Jack-Kısal, Boskovic, Hande Baladın, Stevanovic, Elif Şahin (Simge Aköz, Voronkova, Yaprak Erkek)
Nilüfer Belediyespor: Lila Şengün, Kunzler, Beliz Başkır, Gicquel, Yordanova, Deniz Uyanık (Eylül Akarçeşme, Merve Öztürk, Milenko, Eda Kafkas)
Setler: 25-20, 25-21, 23-25, 25-13
Süre: 110 dakika (27, 30, 29, 24)