24 Mayıs
Eyüpspor-Antalyaspor
16:00
24 Mayıs
Gaziantep FK-Kasımpaşa
19:00
24 Mayıs
Göztepe-Galatasaray
19:00
24 Mayıs
Real Madrid-Real Sociedad
17:15
24 Mayıs
Leganes-Real Valladolid
19:30
24 Mayıs
Espanyol-Las Palmas
19:30
24 Mayıs
Alaves-Osasuna
22:00
24 Mayıs
Getafe-Celta Vigo
22:00
24 Mayıs
Rayo Vallecano-Mallorca
22:00
24 Mayıs
Bologna-Genoa
19:00
24 Mayıs
AC Milan-Monza
21:45
24 Mayıs
Sporting Charleroi-OH Leuven
21:00
24 Mayıs
Westerlo-Standard Liege
21:00
24 Mayıs
FCV Dender EH-KV Mechelen
21:00
24 Mayıs
RB Salzburg-Rapid Wien
18:00
24 Mayıs
Austria Wien-BW Linz
18:00
24 Mayıs
Sturm Graz-Wolfsberger AC
18:00

Dursun Özbek'ten Okan Buruk'a 5. yıldız jesti!

Galatasaray, üst üste gelen şampiyonlukların mimarı Okan Buruk'un maaşına yüzde 50 zam yapmaya hazırlanıyor; yeni sözleşme için de düğmeye basıldı.

calendar 24 Mayıs 2025 10:32 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2025 10:35
Fotoğraf: X.com
Dursun Özbek'ten Okan Buruk'a 5. yıldız jesti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Galatasaray'da üst üste elde edilen şampiyonlukların ardından Teknik Direktör Okan Buruk için "kazan-kazan" modeli devreye giriyor.

Sarı-kırmızılılara 25. şampiyonluğu kazandırarak 5. yıldızın sahibi yapan ve rekorlarla dolu iki sezon geçiren Buruk'un maaşına zam yapılması planlanıyor.

TIKLA, 750 TL'YE VARAN BONUSLARLA TUTTUR'DA OYNA



YÜZDE 50 ZAM GELİYOR

Galatasaray Yönetimi, başarılı teknik adama yüzde 50 oranında zam yaparak, yeni sezonda Buruk'un 4.5 milyon euro kazanmasını sağlayacak.

Göreve ilk geldiği sezon boş sözleşmeye imza atan ve mali anlamda büyük bir fedakârlık yapan Okan Buruk'a kulübün bir jest hazırlığında olduğu öğrenildi. Başkan Dursun Özbek'in, Buruk'tan oldukça memnun olduğu ve onu uzun yıllar takımın başında görmek istediği belirtildi.

GEÇMİŞ SÖZLEŞME DETAYLARI

Okan Buruk, 2022-2023 sezonunda net 17 milyon TL, ikinci sezonunda ise 20 milyon TL maaş almıştı. İki şampiyonluğun ardından yapılan yeni sözleşmeye göre bu sezon 110 milyon 250 bin TL kazanacağı açıklanmış, ikinci yıl için ise ÜFE-TÜFE ortalaması baz alınarak artış yapılacağı duyurulmuştu.

YENİ KONTRAT SİNYALİ

Başkan Dursun Özbek'in görev süresi önümüzdeki sezon sona ererken, kulislerde Buruk'la 2 yıllık yeni bir kontrat yapılacağı konuşuluyor. Özbek'in camiadan gelen "devam et" taleplerine henüz net yanıt vermediği, ancak yeniden aday olması halinde Buruk'un takımın başında kalmasını istediği ifade edildi. 


>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.