Dursun Özbek'ten Okan Buruk'a 5. yıldız jesti!

Galatasaray'da üst üste elde edilen şampiyonlukların ardından Teknik Direktör Okan Buruk için "kazan-kazan" modeli devreye giriyor.



Sarı-kırmızılılara 25. şampiyonluğu kazandırarak 5. yıldızın sahibi yapan ve rekorlarla dolu iki sezon geçiren Buruk'un maaşına zam yapılması planlanıyor.



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YÜZDE 50 ZAM GELİYOR



Galatasaray Yönetimi, başarılı teknik adama yüzde 50 oranında zam yaparak, yeni sezonda Buruk'un 4.5 milyon euro kazanmasını sağlayacak.



Göreve ilk geldiği sezon boş sözleşmeye imza atan ve mali anlamda büyük bir fedakârlık yapan Okan Buruk'a kulübün bir jest hazırlığında olduğu öğrenildi. Başkan Dursun Özbek'in, Buruk'tan oldukça memnun olduğu ve onu uzun yıllar takımın başında görmek istediği belirtildi.



GEÇMİŞ SÖZLEŞME DETAYLARI



Okan Buruk, 2022-2023 sezonunda net 17 milyon TL, ikinci sezonunda ise 20 milyon TL maaş almıştı. İki şampiyonluğun ardından yapılan yeni sözleşmeye göre bu sezon 110 milyon 250 bin TL kazanacağı açıklanmış, ikinci yıl için ise ÜFE-TÜFE ortalaması baz alınarak artış yapılacağı duyurulmuştu.



YENİ KONTRAT SİNYALİ



Başkan Dursun Özbek'in görev süresi önümüzdeki sezon sona ererken, kulislerde Buruk'la 2 yıllık yeni bir kontrat yapılacağı konuşuluyor. Özbek'in camiadan gelen "devam et" taleplerine henüz net yanıt vermediği, ancak yeniden aday olması halinde Buruk'un takımın başında kalmasını istediği ifade edildi.



