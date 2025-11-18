18 Kasım
Kosova-İsviçre
22:45
18 Kasım
İsveç-Slovenya
22:45
18 Kasım
Beyaz Rusya-Yunanistan
22:45
18 Kasım
İskoçya-Danimarka
22:45
18 Kasım
Bulgaristan-Gürcistan
22:45
18 Kasım
İspanya-Türkiye
22:45
18 Kasım
Avusturya-Bosna Hersek
22:45
18 Kasım
Romanya-San Marino
22:45
18 Kasım
Belçika-Linheştayn
22:45
18 Kasım
Galler-Kuzey Makedonya
22:45
18 Kasım
Irak-Birleşik Arap Emirlikleri
19:00
18 Kasım
Brezilya-Tunus
22:30

Dünya finallerine hazırlanan Savate Milli Takımı'nın Çankırı'daki kampı sürüyor

Savate Milli Takımı, Paris'te 21-22 Kasım'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası öncesi Çankırı'nın Orta ilçesinde kamp yaparak hazırlıklarını sürdürüyor.

calendar 18 Kasım 2025 14:53
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Savate Combat Dünya Şampiyonası'na katılacak Savate Milli Takımı'nın Çankırı'nın Orta ilçesindeki kampı devam ediyor.

İlçede yapılan kampta 56 kiloda Feyzanur Azizoğlu, 60 kiloda Cem Yurtsever, 80 kiloda Muhammet Yasir Polat ve 85 kiloda Eyüp Taşdemir'den oluşan milli takım, Fransa'nın başkenti Paris'te 21-22 Kasım'da düzenlenecek şampiyonaya hazırlanıyor.

Milli takım, Orta Kaymakamı Ökkeş Yusuf İnce ile Belediye Başkanı Ömer Bezci'yi ziyaret etti.


Ziyaretin ardından Kaymakam İnce, sporcuların antrenmanını izleyerek şampiyonada başarı diledi.

Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Savate Genel Koordinatörü Satılmış Kibaroğlu, Savate Combat Dünya Şampiyonası Finalist Sporcular Hazırlık Kampı'nı sürdürdüklerini söyledi.

Fransa'nın ardından dünyada ikinci sıraya yerleşmenin onuru ve gururunu yaşadıklarını dile getiren Kibaroğlu, "Vatanımızı, bayrağımızı, savate spor camiamızı onurla temsil edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

Kibaroğlu, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

Savate Milli Takımı Teknik Direktörü Hakan Kibaroğlu da kamp sürecinin verimli geçtiğini belirtti.

Dünya finallerinin hazırlıklarını yoğun şekilde sürdürdüklerini vurgulayan Kibaroğlu, "Savate branşının en güzel yönlerinden biri, dünya elemelerinin farklı ülkelerde gala formatında yapılması. Savate branşında bir buçuk yıl gibi kısa sürede Fransa'nın ardından dünya sıralamasında ikinci konuma yükseldik. Bu, Türkiye savate camiası için gurur verici bir başarı." diye konuştu.

Orta Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ahmet Çınar da Savate Combat Dünya Finalleri için çalışmaların çok güzel şekilde ilerlediğini anlatarak, "Sporcularımız heyecanlı ve istekli. İnşallah ülkemize en güzel sonuçlarla dönmek nasip olur. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

