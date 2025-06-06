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Dries Mertens için özel tören

Galatasaray'dan ayrılan Dries Mertens'e Napoli'de fahri vatandaşlık verildi.

calendar 06 Haziran 2025 15:26
Haber: Sporx.com dış haberler
Dries Mertens için özel tören
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Galatasaray'dan ayrılan Dries Mertens, Napoli'da fahri vatandaşlık ile onurlandırıldı.

Sarı-kırmızılı takımdaki sözleşmesinin bitmesiyle Galatasaray'daki macerasına nokta koyan Belçikalı yıldız Dries Mertens, 2 Haziran'da İstanbul'dan ayrıldı.

Napoli şehri, 38 yaşındaki Dries Mertens'e fahri vatandaşlık verdi.

Mertens'in çocuğu Ciro Mertens, fahri vatandaşlık töreninde yine renkli görüntülerin yaşanmasını sağladı.





 

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