Galatasaray'dan ayrılan Dries Mertens, Napoli'da fahri vatandaşlık ile onurlandırıldı.
Sarı-kırmızılı takımdaki sözleşmesinin bitmesiyle Galatasaray'daki macerasına nokta koyan Belçikalı yıldız Dries Mertens, 2 Haziran'da İstanbul'dan ayrıldı.
Napoli şehri, 38 yaşındaki Dries Mertens'e fahri vatandaşlık verdi.
Mertens'in çocuğu Ciro Mertens, fahri vatandaşlık töreninde yine renkli görüntülerin yaşanmasını sağladı.
Sarı-kırmızılı takımdaki sözleşmesinin bitmesiyle Galatasaray'daki macerasına nokta koyan Belçikalı yıldız Dries Mertens, 2 Haziran'da İstanbul'dan ayrıldı.
Napoli şehri, 38 yaşındaki Dries Mertens'e fahri vatandaşlık verdi.
Mertens'in çocuğu Ciro Mertens, fahri vatandaşlık töreninde yine renkli görüntülerin yaşanmasını sağladı.
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