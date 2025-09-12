Domenico Tedesco: 'Çalışan formayı kapar'

Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Domenico Tedesco ile yeni bir döneme adım attı.



Sarı-Lacivertli takımla 2 yıllık sözleşme imzalayan 39 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı, göreve gelir gelmez Samandıra'da takımın başına geçti ve futbol felsefesini oyuncularına aktarmaya başladı.



Tedesco, futbolun temelinde sistemden çok takıma ve futbolcuya göre oyun anlayışı olduğunu vurguluyor.

Bundesliga'da Schalke'yi çalıştırırken verdiği röportajlarda da dile getirdiği gibiprensibini benimseyen Tedesco, bu yaklaşımıyla Fenerbahçe'nin oyun yapısını şekillendirecek.Anlaşma öncesinde sadece bir kez Başkan Ali Koç ile bir araya gelen genç teknik adam, görüşmede kurguladığı oyun planıyla Koç'u derinden etkiledi.Tedesco'nun verdiği oyun planı ise Fenerbahçe DNA'sı ile uyuyor ve bu yüzden tercih edildi. İtalyan çalıştırıcısözleriyle hem oyunculara hem de taraftarlara umut verdi.Yeni dönem başladı. Zirve yapıldı. Tedesco, Samandıra'da futbolcular ile yaptığı toplantıda öğrencilerinden istediklerini dile geçirdi. İtalyan çalıştırıcının isteklerini futbolcuların dikkatle takip ettiği dikkatlerden kaçmadı.A takım düzeyinde Schalke ile çıktığı ilk 5 maçta 4 galibiyet, 1 yenilgi elde eden Tedesco, S. Moskova'da 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi, Leipzig'de 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi, Aue'de 4 galibiyet ve 1 beraberlik ile dikkat çekti.Kulüpten yapılan resmi açıklamadaifadeleri kullanıldı.