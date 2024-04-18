New York Knicks guardı Donte DiVincenzo'nun En Çok Gelişme Gösteren Oyuncu ödülü adaylığını 9 saniye farkla kaçırdığı ortaya çıktı.



DiVincenzo'nun olağanüstü sezonu kendisini En Çok Gelişme Gösteren Oyuncu ödülü için çekişmenin eşiğine getirmiş olsa da, şanssızlığı sebebiyle bu fırsattan mahrum kaldı.



NBA kriterlerine göre toplam 64 maça katılan DiVincenzo'nun (en az 20 dakika oynadığı 62 maç ve 15 ila 20 dakika arası oynadığı 2 maç), adaylık eşiğini aşmak için fazladan bir maçta yalnızca 9 saniye daha forma giymeye ihtiyacı olduğu belirtildi.



NBA, bu sezon öncesinde herhangi bir oyuncunun herhangi bir bireysel ödüle aday gösterilmesi için 65 maçta forma giymesini şart koşmuştu.



27 yaşındaki oyuncu, en az 20 dakika forma giydiği 62 maç ve 15 ila 20 dakika arası oynadığı ise iki maça çıkmış olmasına rağmen, NBA'in titiz sınıflandırması kendisini dışarıda bırakmış oldu.



MAÇ ORTALAMASI 29,1 DAKİKA



Ligin maç sınıflandırmalarını belirlerken oyuncuların dakika toplamlarını yuvarlamadığını doğrulaması, DiVincenzo'nun talihsiz bir şekilde adaylık kriterini karşılamamasıyla sonuçlandı.



Knicks guardı, 29 Aralık'ta Magic'e karşı sadece dokuz saniye, 8 Kasım'da Spurs'e karşı 11 saniye, 28 Ekim'de Pelicans'a karşı 20 saniye veya 27 Ocak'ta Heat'e karşı 23 saniye daha sahada kalabilseydi, güçlü adaylarından biri olabileceği bu ödülün yarışı içinde olan oyuncular arasında yer alacaktı.



CBS Sports ve ESPN maç kayıtlarında DiVincenzo bu dört maçın hepsinde 20'şer dakika oynamış gibi görünmesine rağmen, hepsi 15 ila 20 dakika aralığında olacak şekilde kategorize edildi.



DiVincenzo, bu sezon çıktığı 81 maçta ortalama 29,1 dakika sahada kalırken, 15,5 sayı, 3,7 ribaund ve 2,7 asist ortalamaları yakaladı.





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