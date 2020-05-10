Denizlispor, Lille'den sağ bek istiyor

Defansa takviye yapacak olan Denizlispor yönetimi, Fransa ekibi Lille'de forma giyen 31 yaşındaki Jeremy Pied'i gündemine aldı

Haber; Yeni Asır
Denizlispor, Lille'den sağ bek istiyor
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10 Mayıs 2020 13:32
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tam gaz sürüyor. Kaleye, defansa, orta sahaya ve forvete oyuncu arayışlarını sürdüren yönetim, gündemine bir defans oyuncusu daha aldı.

Yeşil-siyahlılar, Fransa'da Lille forması giyen sağ bek Jeremy Pied'i tranfer etmek için harekete geçti. Kulübüyle sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan 31 yaşındaki Fransız savunmacı ile görüşmelere başlayan yönetim, bonservis bedeli ödemeyecek olması nedeniyle transfere oldukça sıcak bakıyor.

Piyasa değeri 2 milyon Euro olan Jeremy Pied'in uygun bir bedelle kadroya katılması planlanıyor. Pied, şimdiye kadar O.Lyon, Metz, Nizza, Guingamp ve Southampton formalarını giydi. Ege temsilcisinde İngiltere'de Stoke City forması giyen Mame Diouf'la da görüşmeler devam ediyor.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
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