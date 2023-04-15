Dele Alli'den sakatlık açıklaması!

Beşiktaşlı futbolcu Dele Alli, sosyal medya hesabından sakatlığıyla ilgili bir açıklama yaptı. Sezonu kapattığını açıklayan İngiliz yıldızın taraftara teşekkür etmesi veda mesajı olarak yorumlandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Dele Alli'den sakatlık açıklaması!
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15 Nisan 2023 19:26
Beşiktaşlı futbolcu Dele Alli, sosyal medya hesabından sakatlığıyla ilgili bir paylaşım yaptı.

Dele Alli yaptığı paylaşımda, "Ameliyatım çok başarılı geçti. Destek mesajları gönderen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Sezonu kapattığını söyleyen Alli, "Maalesef benim için sezonun sonuna geldik. Kulüpte olduğum sürece bana gösterdikleri sevgi için Beşiktaş taraftarına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

İngiliz oyuncu ayrıca, "Zor birkaç hafta geçirdim ve tamamen iyileşmeye odaklandım. Sosyalleşmelere bir süre ara vereceğim, iyileşip var gücümle döneceğim. Yakında görüşürüz." açıklamasında bulundu.

Beşiktaş'ın şu ana dek sözleşmesindeki opsiyonu kullanmadığı Dele Alli'nin taraftara teşekkür etmesi, veda mesajı olarak yorumlandı.

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