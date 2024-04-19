David Carmo: "Fenerbahçe mükemmel ama başardık!"

Olympiakoslu futbolcu David Carmo, Fenerbahçe maçının ardından açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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David Carmo: 'Fenerbahçe mükemmel ama başardık!'
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19 Nisan 2024 02:04
Olympiakos'un Porto'dan kiraladığı stoper David Carmo, Fenerbahçe'yi eledikleri UEFA Avrupa Konferans Ligi maçının ardından açıklamalarda bulundu.

24 yaşındaki David Carmo, "Ne kadar harika bir takım olduğumuzu gösterdiğimiz için mutluyuz. Çok iyi ve kaliteli oynadık. Direndik, başardık. Fenerbahçe mükemmel bir takım ve üzerimizde çok baskı kurdular ama biz sonuna kadar iyi durduk." dedi.

David Carmo ayrıca "Avrupa'da oynadığımızı ve üst sıralara çıkabileceğimizi biliyordum. Bana verdiği fırsat için Olympiakos'a teşekkür ediyorum, takım için sahada her şeyimi veriyorum. Finali düşünmeden edemiyorsunuz. Aston Villa'ya karşı oynayacağımız maçlara mümkün olan en iyi şekilde hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

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