David Blatt: ''NBA'den birkaç takımla görüşeceğim''

Darüşşafaka Basketbol Takımı Başantrenörü David Blatt, yeşil-siyahlıların kazandığı ULEB Avrupa Kupası'nın ardından Fenerbahçe Doğuş'un da THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşmasının Türk basketbolu için mükemmel olacağını söyledi.İsrail asıllı ABD'li başantrenör, ULEB Avrupa Kupası'nda şampiyonluğa ulaşmaları, kariyer planlaması ve Fenerbahçe Doğuş'un THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final oynayacak olması hakkında AA muhabirinin sorularını yanıtladı.ULEB Avrupa Kupası final serisinde Rusya'nın Lokomotiv Kuban takımını iki maçta da yenerek bu alanda tarihindeki ilk şampiyonluğunu elde eden Darüşşafaka'nın başantrenörü Blatt, Avrupa'da yaşadıkları sürecin kupa kazanmaktan daha önemli olduğunu belirtti.Geçen sezon farklı oyuncularla THY Avrupa Ligi'nde play-off oynadıklarını hatırlatan Blatt, sözlerini şöyle sürdürdü:"Esasında konu kupalar kazanmak değil. ABD ya da Avrupa'da nerede koçluk yaparsanız yapın, önemli olan tüm oyuncuların en iyi yönlerini göstermek ve potansiyellerini zirveye çıkarabilmek. Sezonları kıyaslarsak, iki takım arasında benzerlikler var. Oyuncuların her biri düzgün insan ve çok karakterli. Eğer oyuncularınızın her biri kendini mükemmelliğe adamışsa, hangi grupla çalışırsanız çalışın başarı eninde sonunda gelecektir. Bu sezonki oyuncu grubu geçtiğimiz dönem çalıştıklarımıza göre biraz daha tecrübesiz ve daha az tanınan isimlerden oluşuyordu. Ama bu şampiyonluktan sonra artık onlar da tanınan birer sima haline geldi."THY Avrupa Ligi'nde üst üste 4. kez Dörtlü Final oynayacak Fenerbahçe Doğuş'un şampiyonluk şansını da değerlendiren 58 yaşındaki başantrenör, şunları kaydetti:"Fenerbahçe'nin üst üste 2. kez THY Avrupa Ligi'ni kazanmasını diliyorum. Sarı-lacivertli ekibi destekliyorum ve onlara başarılar diliyorum. Bunu yapabilmek için gerçekten çok önemli bir şansları var. Ama aynı zamanda bunun ne kadar zor olduğunun da bilincindeyim. Darüşşafaka'nın ardından Fenerbahçe Doğuş'un da Avrupa şampiyonluğuna ulaşması, Türk basketbolu için mükemmel olur. Aynı sezonda Darüşşafaka'nın ULEB Avrupa Kupası'nı, Fenerbahçe'nin de THY Avrupa Ligi'ni kazanması harika olur.""NBA takımlarından birkaçıyla görüşeceğim"David Blatt, yakın zamanda başantrenörlük için Amerikan Basketbol Ligi'nden (NBA) birkaç takımla görüşeceğini aktardı.Şu ana kadar NBA'den hiçbir takımla iletişim kurmadığını vurgulayan Blatt, "Yakın gelecekte NBA takımlarından birkaçıyla görüşeceğim. New York Knicks söylentileri var ama başka takımlar da olabilir. Bu görüşmeler başladığı zaman her şey ortaya çıkacak. Onlar beni isteyecekler mi ya da ben onları isteyecek miyim? Sezonun geri kalanında ise kalbimde Darüşşafaka'dan başka hiçbir şey yok. Her şeyin bir zamanı var." diye konuştu.