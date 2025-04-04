Darüşşafaka Lassa, Karşıyaka karşısında galip geldi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Darüşşafaka Lassa, sahasında Karşıyaka'yı 84-75 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Darüşşafaka Lassa, Karşıyaka karşısında galip geldi
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04 Nisan 2025 22:10
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Darüşşafaka Lassa, sahasında Karşıyaka'yı 84-75 mağlup etti.

Bu sonuçla Darüşşafaka, ligde 8. galibiyetini aldı. Karşıyaka ise 15. yenilgisini yaşadı. 

Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

Hakemler: Mehmet Şahin, Ahmet Tatlıcı, Kerem Yılmaz

Darüşşafaka Lassa: Appleby 5, Moore 15, Tinkle 18, Gach 9, Ege Demir 5, Tarık Sezgün, Sibande 7, Enes Berkay Taşkıran 12, Muhaymin Mustafa, Pecarski 7, Brajkovic 6

Karşıyaka: Hakan Sayılı 2, Efe Ergi Tırpancı 8, Thomas Akyazılı 3, Smith 19, Muhsin Yaşar 20, Ozan Yılmaz, Mehmet Efe Demirel, Braimoh 10, Hollins 8, Mert Celep 5

1. Periyot: 20-22

Devre: 46-44

3. Periyot: 67-60

 

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