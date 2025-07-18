Darius Thompson Valencia'ya transfer oluyor!

9.5 MİLYON EURO

ANADOLU EFES FORMASI DA GİYDİ

EUROLEAGUE PERFORMANSI

Darius Thompson yeniden İspanya'ya dönüyor, fakat bu kez durağı Baskonia değil.Baskonia'nın, Valenca'nın sunduğu üç yıllık teklife yaklaşması beklenmiyor; bu da Thompson'ın Valencia forması giyeceğini ifade ediyor.Transferin brüt maliyeti ise 9.5 milyon euro olarak aktarıldı.31 yaşındaki ABD'li oyun kurucu, 2022-2023 yılları arasında Baskonia forması giymiş, ardından 2023-2025 dönemi için Anadolu Efes'e transfer olmuştu.Baskonia,hakkı sayesinde oyuncunun haklarını elinde tutuyordu. Ancak kulüp, bu hakkını kullanmayarak Thompson'ın Valencia'ya katılmasına müsaade edecek.Deneyimli oyuncu, geçen sezon EuroLeague'de 6.9 sayı ve 4.6 asist ortalamaları ile oynamıştı.