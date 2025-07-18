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Darius Thompson Valencia'ya transfer oluyor!

ABD'li oyun kurucu Darius Thompson, İspanya'ya geri dönüyor.

calendar 18 Temmuz 2025 11:30 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2025 11:31
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Darius Thompson Valencia'ya transfer oluyor!
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Darius Thompson yeniden İspanya'ya dönüyor, fakat bu kez durağı Baskonia değil.

Baskonia'nın, Valenca'nın sunduğu üç yıllık teklife yaklaşması beklenmiyor; bu da Thompson'ın Valencia forması giyeceğini ifade ediyor.

9.5 MİLYON EURO


Transferin brüt maliyeti ise 9.5 milyon euro olarak aktarıldı.

ANADOLU EFES FORMASI DA GİYDİ

31 yaşındaki ABD'li oyun kurucu, 2022-2023 yılları arasında Baskonia forması giymiş, ardından 2023-2025 dönemi için Anadolu Efes'e transfer olmuştu.

Baskonia, "tanteo" hakkı sayesinde oyuncunun haklarını elinde tutuyordu. Ancak kulüp, bu hakkını kullanmayarak Thompson'ın Valencia'ya katılmasına müsaade edecek.

EUROLEAGUE PERFORMANSI

Deneyimli oyuncu, geçen sezon EuroLeague'de 6.9 sayı ve 4.6 asist ortalamaları ile oynamıştı.

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