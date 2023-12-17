Daniel Sturridge: "Liverpool çok zorlandı"

Bir dönem Liverpool forması giyen Daniel Sturridge, Liverpool'un sahasında Manchester United ile berabere kaldığı maçı değerlendirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Daniel Sturridge: 'Liverpool çok zorlandı'
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17 Aralık 2023 22:34
Ülkemizde bir dönem Trabzonspor forması da giyen Liverpool'un eski oyuncularından Daniel Sturridge, Liverpool'un sahasında Manchester United ile 0-0 berabere kaldığı maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Liverpool'un pozisyona girmekte sıkıntısı olmadığını söyleyen Daniel Sturridge, "Liverpool'un ceza sahası içerisinde buluştuğu ve gole çevirmesi gereken pozisyonları vardı. Net olan ve olmayan pozisyonlarda vardı ancak pozisyona giren oyuncuların hep yanlış kişiler olduğunu düşünüyorum." dedi.

Liverpool'un, Manchester United'ı açmakta zorlandığını söyleyen Sturridge, "Liverpool, Manchester United'ı aşmakta çok zorlandı ve maç ilerledikçe zaman zaman biraz öngörülebilir hale geldi." ifadelerini kullandı ve şu sözlerle açıklamalarını sonlandırdı:

"4-2-2'ye geçince işler daha da kötüleşti. Jurgen Klopp oyun kontrolünün gitmesinden dolayı hayal kırıklığına uğradı. O anlar United'ın net fırsatlar yakaladığı ve tehditkar göründüğü anlardı. Liverpool'un yapması gereken belki 4-3-3'te kalıp United'ı yıkmaya çalışmaktı."

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