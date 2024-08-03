Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş'ı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Turkcell Süper Kupa karşılaşmasında Galatasaray'ı 5-0 yenerek kupayı müzesine götüren Beşiktaş'ı kutladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş'ı tebrik etti
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03 Ağustos 2024 23:23
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Turkcell Süper Kupa karşılaşmasında Galatasaray'ı 5-0 yenerek kupayı müzesine götüren Beşiktaş'ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2024 Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı mağlup ederek şampiyon olan Beşiktaş'ı ve tüm Beşiktaş camiasını gönülden tebrik ediyorum. Önümüzdeki hafta başlayacak sezonda tüm takımlarımıza başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

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