Courtois, Belçika'ya geri dönüyor!

Belçika Milli Takımı Teknik Direktörü Rudi Garcia, Thibaut Courtois'ın milli takıma geri döneceğini açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Courtois, Belçika'ya geri dönüyor!
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27 Şubat 2025 14:34
Real Madrid'in 32 yaşındaki file bekçisi Thibaut Courtois, Belçika Milli Takımı'na geri dönüyor.

Belçika'da Domenico Tedesco'nun ardından milli takımın teknik direktörlük görevine gelen Rudi Garcia, "Courtois'ı her zaman dünyanın en iyi kalecisi olarak gördüm. Courtois, milli takıma geri dönecek. Bu milli takım için harika bir haber." diye konuştu.

Belçika'da Tedesco ile sorun yaşayan ve Tedesco olduğu sürece milli takıma gitmeyeceğini söyleyen deneyimli file bekçisi de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada bir buçuk yılın ardından milli takımda forma giymeyi özlediğini söylemişti.

32 yaşındaki Courtois, şu ana kadar 102 maçta Belçika Milli Takımı'nın kalesini korudu.


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