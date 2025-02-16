İtalya Serie A'nın 25. haftasında Cesc Fabregas'ın ekibi Como deplasmanda Raffaele Palladino'nun yönetimindeki Fiorentina'yı 2-0 mağlup etti.



Artemio Franchi Stadyumu'nda oynanan maçta Como'ya galibiyet getiren golleri; 41. dakikada Assane Diao ve 66. dakikada Nico Paz kaydetti.



Fiorentina'nın Galatasaray'dan kiraladığı Nicolo Zaniolo maçta 55 dakika sahada kalırken, Beşiktaş'tan ayrılıp Fiorentina'ya transfer olan Cher Ndour 74. dakikada oyuna dahil oldu.



Bu sonuçla birlikte Fiorentina 42 puanda kalırken, Como 25 puana ulaştı.



Ligin bir sonraki maç haftasında Como evinde Napoli'yi ağırlarken, Fiorentina deplasmanda Hellas Verona ile karşılaşacak.