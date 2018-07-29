COCU'NUN OLUMSUZ RAPOR VERDİĞİ İSİMLER

Fenerbahçe'de Hollandalı teknik direktör'nun bazı genç isimlerle ilgili kararları belli oldu.ve'nın ardından Phillip Cocu'nun beğenisini kazanan 3. isimoldu.Geçen sezon yaşadığı ağır sakatlığın ardından iyi bir kamp geçiren genç oyuncu, Hollandalı teknik adamın güvenini kazandı.Cocu, Sportif Direktör Comolli'ye verdiği raporda "Takımda tutmalıyız. Gelişimini böyle sürdürürse A takımda fırsat bulma şansı hiç de az değil" ifadesini kullandı.Hollandalı teknik adam Cocu; Ozan Tufan, Salih Uçan, Samed Karakoç ve Ahmethan Köse içinse olumsuz rapor verdi.