Ciro Immobile Arabistan yolcusu!

Beşiktaş'ın İtalyan golcüsü Ciro Immobile ile ilgili bir gelişme yaşandı.



Süper Lig'de 6 müsabakanın ardından gol hasretini Gaziantep FK ağlarını sarsarak sonlandıran siyah beyazlıların tecrübeli santrforu Ciro Immobile'nin morali yerine geldi.



ABD VE ARABİSTAN'DAN TAKİP EDİLİYOR



35 yaşındaki golcünün sezon sonunda büyük ihtimalle satılması bekleniyor. Immobile'yi ABD ve Suudi Arabistan ekiplerinin de takip ettiği gelen bilgiler arasında.



PERFORMANSI



Bu sezon Beşiktaş formasıyla 32 maçta görev alan Immobile, 15 gol 3 asistlik performans sergiledi.





