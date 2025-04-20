Cidde'de zafer Oscar Piastri'nin!

Suudi Arabistan Grand Prix'sini, McLaren takımının Avustralyalı pilotu Oscar Piastri kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Cidde'de zafer Oscar Piastri'nin!
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20 Nisan 2025 21:49
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Suudi Arabistan Grand Prix'sini, McLaren takımının Avustralyalı pilotu Oscar Piastri kazandı.

Cidde'deki 6.174 kilometre uzunluğundaki pistte zafere ulaşan 24 yaşındaki pilot böylelikle sezonun ilk 5 yarışını 3. kez kazandı.

Piastri'yi Max Verstappen takip ederken, podyumun son basamağına Charles Leclerc yerleşti.

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