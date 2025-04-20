Cidde'de zafer Oscar Piastri'nin!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Suudi Arabistan Grand Prix'sini, McLaren takımının Avustralyalı pilotu Oscar Piastri kazandı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Cidde'deki 6.174 kilometre uzunluğundaki pistte zafere ulaşan 24 yaşındaki pilot böylelikle sezonun ilk 5 yarışını 3. kez kazandı.
Piastri'yi Max Verstappen takip ederken, podyumun son basamağına Charles Leclerc yerleşti.
DETAYLAR BİRAZDAN...
Cidde'deki 6.174 kilometre uzunluğundaki pistte zafere ulaşan 24 yaşındaki pilot böylelikle sezonun ilk 5 yarışını 3. kez kazandı.
Piastri'yi Max Verstappen takip ederken, podyumun son basamağına Charles Leclerc yerleşti.
DETAYLAR BİRAZDAN...